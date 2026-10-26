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Rammstein de luto: muere madre de Till Lindemann a los 87 años; esto se sabe

Rammstein está de luto. Muere Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, vocalista de la agrupación, a los 87 años. Esto se sabe sobre su lamentable deceso.

Muere Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, vocalista de Rammstein
Se confirma la muerte de Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, vocalista de Rammstein| Crédito: Getty Images (Heiko Rebsch/picture alliance) / Norddeutscher Rundfunk (Sophie Weise-Meißner)

Escrito por: Daniela Arvizu

Rammstein está de luto. La agrupación alemana despide a Gitta Lindemann, madre de su vocalista Till Lindemann. La periodista y escritora murió el sábado, 24 de octubre, en su residencia en el distrito de Nordwestmecklenburg, en Alemania, a los 87 años.

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¿De qué murió Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, vocalista de Rammstein?

De momento, no se ha dado a conocer la causa oficial del deceso. No obstante, todo apunta a que fue por causas naturales. La noticia fue confirmada por la familia Lindemann a la cadena alemana de radio y televisión Norddeutscher Rundfunk (NDR), en la que Gitta solía trabajar como periodista y directora del Departamento de Cultura.

“La poeta y periodista Gitta Lindemann ha fallecido”; se lee en el comunicado emitido por la cadena. “Una mujer inspiradora, de mente abierta, divertida e inteligente, como muchos aún la describen hoy en día”; agrega el escrito.

Muere Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann
Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, muere a los 87 años | Crédito: Norddeutscher Rundfunk (Sophie Weise-Meißner)

¿Quién era Gitta Lindemann?

Si bien Gitta Lindemann es conocida en el mundo de la música - principalmente el metal - por ser la madre de Till Lindemann, vocalista de Rammstein, lo cierto es que su impacto va mucho más allá. A lo largo de su vida se desempeñó como periodista, escritora y poeta.

Nacida el 11 de abril de 1939, Gitta destacó por ser directora del departamento cultural de Norddeutscher Rundfunk (NDR) hasta 2002. Entre sus más grandes pasiones se encontraba el periodismo y la literatura. De hecho, se casó con el escritor Werner Lindemann, quien perdió la vida el 9 de febrero de 1993. A lo largo de su relación, la pareja tuvo dos hijos: Till y Saskia, cuyas vidas estuvieron directamente impactadas por la literatura y la poesía.

A mediados de año, se publicó su poemario inédito, “Lautlos”, el cual fue presentado en la Feria del Libro de Leipzig. Semanas antes de su sensible fallecimiento, Gitta se vio obligada a cancelar su asistencia a un homenaje dedicado a su esposo, Werner Lindemann, por cuestiones de salud. De momento, no se ha dado a conocer más información sobre el deceso.

Sin duda, su partida representa una gran pérdida, tanto para la familia Lindemann y sus seres cercanos, como para el ámbito cultural en Alemania. Descanse en paz, Gitta Lindemann.