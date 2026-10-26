Rammstein de luto: muere madre de Till Lindemann a los 87 años; esto se sabe

Rammstein está de luto. La agrupación alemana despide a Gitta Lindemann, madre de su vocalista Till Lindemann. La periodista y escritora murió el sábado, 24 de octubre, en su residencia en el distrito de Nordwestmecklenburg, en Alemania, a los 87 años.

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¿De qué murió Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, vocalista de Rammstein?

De momento, no se ha dado a conocer la causa oficial del deceso. No obstante, todo apunta a que fue por causas naturales. La noticia fue confirmada por la familia Lindemann a la cadena alemana de radio y televisión Norddeutscher Rundfunk (NDR), en la que Gitta solía trabajar como periodista y directora del Departamento de Cultura.

“La poeta y periodista Gitta Lindemann ha fallecido”; se lee en el comunicado emitido por la cadena. “Una mujer inspiradora, de mente abierta, divertida e inteligente, como muchos aún la describen hoy en día”; agrega el escrito.

Gitta Lindemann, madre de Till Lindemann, muere a los 87 años | Crédito: Norddeutscher Rundfunk (Sophie Weise-Meißner)

¿Quién era Gitta Lindemann?

Si bien Gitta Lindemann es conocida en el mundo de la música - principalmente el metal - por ser la madre de Till Lindemann, vocalista de Rammstein, lo cierto es que su impacto va mucho más allá. A lo largo de su vida se desempeñó como periodista, escritora y poeta.

Nacida el 11 de abril de 1939, Gitta destacó por ser directora del departamento cultural de Norddeutscher Rundfunk (NDR) hasta 2002. Entre sus más grandes pasiones se encontraba el periodismo y la literatura. De hecho, se casó con el escritor Werner Lindemann, quien perdió la vida el 9 de febrero de 1993. A lo largo de su relación, la pareja tuvo dos hijos: Till y Saskia, cuyas vidas estuvieron directamente impactadas por la literatura y la poesía.

A mediados de año, se publicó su poemario inédito, “Lautlos”, el cual fue presentado en la Feria del Libro de Leipzig. Semanas antes de su sensible fallecimiento, Gitta se vio obligada a cancelar su asistencia a un homenaje dedicado a su esposo, Werner Lindemann, por cuestiones de salud. De momento, no se ha dado a conocer más información sobre el deceso.

Sin duda, su partida representa una gran pérdida, tanto para la familia Lindemann y sus seres cercanos, como para el ámbito cultural en Alemania. Descanse en paz, Gitta Lindemann.