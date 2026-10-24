Luto en el heavy metal: fallece icono de la batería a los 61 años dejando un gran legado dentro del rock

El mundo del rock y del heavy metal está de luto tras la muerte, a los 61 años, de Nigel Durham, quien es recordado por ser el exbaterista de la banda británica Saxon. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, fue la banda a la que perteneció la que confirmó la triste noticia. No obstante, hasta ahora no se ha revelado la causa oficial del deceso, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer más detalles sobre el triste suceso.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Nigel Durham, exbaterista de la banda británica Saxon?

De manera oficial se reveló que hoy 24 de octubre del 2026, el exbaterista de Saxon, Nigel Durham, perdió la vida a los 61 años, noticia que fue brindada por la banda británica en sus redes sociales. Es importante destacar que hasta ahora se desconocen las circunstancias de su deceso, pues hasta el momento no se sabe si mantenía alguna enfermedad o si se encontraba batallando contra alguna condición médica, por lo que solo será cuestión de tiempo para que se revelen más detalles sobre la triste noticia.

¿Quién fue el músico Nigel Durham?

De origen británico, Nigel Durham fue un destacado baterista de heavy metal, quien es principalmente recordado por su paso por la emblemática banda Saxon, en donde se inmortalizó dentro del álbum Destiny en 1988. No obstante, tras dejar la agrupación, continuó dejando huella en la escena del rock clásico al unirse a Oliver/Dawson Saxon, agrupación formada por los miembros fundadores de Saxon, Graham Oliver y Steve Dawson.

Además de mantenerse activo en la banda, el icónico baterista se mantuvo dentro de la escena del rock y el heavy metal, colaborando de manera activa dentro de diversos proyectos sonoros independientes. Su partida marca un legado dedicado a la música y al batería.