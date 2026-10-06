Luto en la música R&B; confirman la muerte de Freddie Jackson a días de haber cumplido años

La mañana de este martes 6 de octubre se dio a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de Freddie Jackson, quien fuera uno de los artistas más grandes del R&B, dejando un gran legado dentro del género y la cultura, pues por décadas su trabajo fue uno de los más reconocidos.

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Apenas este viernes el cantante estadounidense había celebrado su cumpleaños número 70, por lo que la noticia de su fallecimiento ha tomado por sorpresa a toda la industria de la música y sobre todo a sus seguidores.

¿Quién fue Freddie Jackson?

Nacido en Harlem, Nueva York, Freddie se consagró como uno de los artistas más importantes de la década de los 80’s, sobre todo en género como el R&B, Soul y el Funk, ganándose el reconocimiento del público y la crítica mundial gracias a la manera de interpretar sus canciones.

Su voz suave y potente dentro de estos géneros le valieron para tener uno de los mejores álbumes debut, así como lo fue ‘Rock Me Tonight’ de 1985, donde justamente viene dos de sus temas más destacados de toda su discografía: “You Are My Lady”, el cuál llegó al puesto #1 en la lista de popularidad del R&B y “Rock Me Tonight For Old Times Sake”.

En el año 1986 logró hacerse de dos premios Grammy al “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Interpretación Vocal R&B, siendo uno de sus mejores trabajos de estudio.

¿De qué murió el cantante Freddie Jackson?

Si bien, su familia no ha revelado más detalles sobre las causas de muerte, aunque lo despidieron con una emotiva publicación dirigida a sus seguidores y amigos que hizo a lo largo de las décadas.

“Con profunda tristeza y pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson, quien partió anoche a descansar en paz”.

Si bien, los detalles de su partida se han mantenido en privado, era sabido que el artista enfrentaba problemas de salud, pues en el año 2024 compartió que le habían detectado una enfermedad en los riñones así como de problemas hepáticos.