Muere Plas Johnson, el icónico saxofonista que dio vida al tema de La Pantera Rosa, a los 94 años

El mundo de la música y el cine está de luto. Esto luego de que confirmara la muerte del legendario saxofonista que inmortalizó el inolvidable tema de La Pantera Rosa, Plas Johnson. Aunque la noticia se dio a conocer el día de hoy, su fallecimiento fue el pasado 15 de julio a los 94 años y deja una huella enorme en los amantes del jazz y las bandas sonoras.

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¿Quién fue Plas Johnson?

Plas Johnson fue un músico nacido en Estados Unidos que construyó una extraordinaria carrera como saxofonista de estudio durante varias décadas. Su versatilidad y técnica lo llevaron a trabajar con figuras de la talla de Frank Sinatra, Nat “King” Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand. Por si fuera poco, fue ganador del Premio Grammy y colaboró en innumerables producciones discográficas y cinematográficas.

|Hiroyuki Ito/Getty Images

Pero su importante trayectoria no acaba aquí, ya que también formó parte del legendario grupo de músicos de sesión de Los Ángeles, The Wrecking Crew. Plas participó en algunos de los discos más exitosos de las décadas de los 60 y 70, dejando así una huella imborrable en la historia de la música popular.

El saxofón que hizo historia en La Pantera Rosa

Aunque, como ya mencionamos, fue un hombre que participó en cientos de grabaciones, la obra que sin duda lo llevó a inmortalizar su nombre fue el inolvidable solo de saxofón del tema principal de La Pantera Rosa, compuesto por Henry Mancini para la película estrenada en 1963.

La melodía de inmediato se convirtió en uno de los temas más reconocibles de la historia del cine, permaneciendo vigente aunque hayan pasado más de seis décadas desde su estreno. El elegante sonido que tenía el saxofón de Johnson fue clave para darle personalidad al famoso personaje animado y a toda la franquicia. Sin duda, una melodía que sonará en la cabeza de las personas durante generaciones y generaciones, manteniendo así su legado vivo.