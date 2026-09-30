Muere famosa influencer luego de perder la batalla con el cáncer de mama; “Nuestras vidas nunca serán las mismas”

Las redes sociales se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Shanice Bennett, famosa influencer británica de 26 años de edad. Lamentablemente perdió la vida luego de enfrentar una dura batalla con cáncer de mama. La noticia fue compartida por su familia a través de su cuenta de TikTok. En sus redes sociales, la creadora de contenido había compartido parte de su proceso médico ya que publicaba fotografías en el hospital así como el apoyo que recibía mientras enfrentaba un proceso tan complicado. Además de esto, la famosa influencer tenía una cuenta en Gofund ya que solicitó ayuda económica para su tratamiento.

Shanice Bennett fue despedida con DESGARRADOR mensaje

La famosa infleuncer Shanice Bennett fue despedida con un conmovedor mensaje luego de que se anunciara su fallecimiento. Este mensaje fue compartido a través de la cuenta oficial de instagram de la creadora de contenido, mismo que estuvo acompañado de una fotografía con todos los integrantes de la familia. “Lo único que dijo fue 'el cáncer no va a ganar esta batalla; me lo llevaré conmigo'. Shanice es la mujer más hermosa y más fuerte y nuestras vidas nunca serán las mismas sin ella", fueron algunas de las palabras que incluyó el mensaje. Además de esto la familia resaltó que Shanice siempre mantuvo una actitud positiva ante la enfermedad que atravesaba. Por otro lado, también dejaron claro que la mujer de 26 años siempre buscó educar a las personas y marcar una diferencia. Finalmente también agradecieron a todas las personas que le demostraron apoyo durante su batalla contra el cáncer.

Actualmente la publicación ya acumula más de mil me gusta y diversos comentarios por parte de seguidores, quiénes lamentan la partida de la joven creadora de contenido.

¿Quién era Shanice Bennett?

Shanice Bennett fue una de las creadoras de contenido e influencers más queridas de Reino Unido. Era originaria de la localidad de Sittingbourne y su alcance en redes era sumamente grande ya que tan solo en TikTok acumuló casi 40 mil seguidores. Lamentablemente hace tres años fue diagnosticada con un carcinoma ductal invasivo, pero con el paso del tiempo la situación se complicó por lo que desarrolló cáncer de mama con metástasis en áreas como los huesos, hígado, pulmones y los ganglios linfáticos.

En redes sociales la creadora de contenido decidió compartir la lucha de se enfermedad, hecho con el que no solo ganó respeto sino empatía ante las miles de personas que veían cada uno de sus videos.

