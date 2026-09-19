Confirman el fallecimiento de Avery The Poke Kid, el pequeño streamer de 12 años de edad

Este sábado 19 de septiembre la comunidad de internet se ha vestido de luto, pues uno de los streamers y coleccionistas más queridos falleció a la edad de 12 años, tratándose de Avery “The Poke Kid”, quien por casi 8 años luchó contra una terrible enfermedad, conmoviendo a todos sus seguidores.

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Avery era conocido y querido por la comunidad de coleccionistas gracias a su actitud siempre positiva e incluso porque seguido le regalaba cartas a otros niños enfermos, donde se dejaba ver parte de su actitud y solidaridad, siendo uno de los creadores de contenido con un rápido y genuino crecimiento.

¿Quién fue Avery The Poke Kid?

Avery era un gran aficionado del universo Pokémon quien ganó popularidad en redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y Facebook donde acumulaba cientos de miles de seguidores que día a día lo acompañaban dentro de sus aventuras de la mano de las cartas de Pokémon.

Además Avery documentaba sus tratamientos donde explicaba sus padecimientos, ganando el cariño y respeto de toda una comunidad que aplaudió su resiliencia ante las adversidades que desde muy temprana edad le afectaban en su calidad de vida.

¿De qué murió Avery The Poke Kid?

El pasado jueves 17 de septiembre, los padres de Avery, Christian Garcia y Rebecca Rosa-Valentin, dieron a conocer que el pequeño presentaba una "progresión extensa" de su cáncer, incluyendo tumores en ambos pulmones, un tumor en el hombro y un tumor en el hígado derivada de la pancreatoblastoma en etapa IVb, un tipo de cáncer pancreático poco común que le fue detectado a los 4 años.

Hace unos días, el pequeño anunció que había entrado a cuidados paliativos, por lo que la comunidad global de Pokémon así como demás creadores de contenido se unieron en una campaña masiva para ayudarlo a cumplir su meta en YouTube, donde logró superar la cifra de los 100 mil seguidores.