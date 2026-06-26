Nijiro Murakami, actor de Alice in Borderland, es ACUSADO por agresión a su exnovia, ¿Qué va a pasar con él? Esto se sabe del caso

Hace unas horas, el reconocido actor japonés Nijiro Murakami fue remitido a la Fiscalía de Tokio luego de que fuera acusado de agresión en contra de su exnovia, dejando un polémico caso que ha sacudido al mundo del entretenimiento, sobre todo tras su estrellato en la serie de Alice in Borderland.

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De acuerdo con la primera información compartida, la investigación penal habría comenzado formalmente a principios de este años, luego de que la víctima se presentara ante las autoridades para denunciar los hechos presuntamente ocurridos hace algunos años.

¿Qué pasará con el actor Nijiro Murakami tras agredir a su novia?

De acuerdo con la denuncia, las agresiones habrían ocurrido entre los meses de marzo y mayo del año 2024 en la casa del actor, la cual se encuentra en el distrito de Shibuya, Tokio.

A Nijiro Murakami se le acusa de haber agredido físicamente a su exnovia en al menos cuatro ocasiones, pues los informes han descrito que este la sujetó del cabello para estrellar su cabeza contra una ventana y que le habría golpeado en el rostro con su puño, por ello, la investigación penal comenzó de manera formal a inicios de este 2026, luego de que la presunta víctima presentara su denuncia ante las autoridades.

Aunque el actor de 29 años admitió haber agredido a su expareja, las autoridades japonesas determinaron que permanecerá en libertad mientras continúa el proceso legal, por lo que aún no se sabe cuál será su sentencia final.

¿Quién es Nijiro Murakami?

A través de los años, Nijiro quien actualmente tiene 29 años, se ha ganado el reconocimiento del mundo entero tras interpretar a Shuntarō Chishiya en la serie de Alice in Borderland de 2020. Lleva más de 10 años dedicándose a la actuación, pues fue en 2014 cuando debutó en la película El Chico, la Chica y el Mar.

Ha participado en 13 series televisivas, siendo la última Alice in Borderland, la cuál estrenó su tercera temporada en septiembre de 2025, aunque esta no contó con su participación, siendo que se apartó un poco de los reflectores desde el año 2022 tras la segunda temporada.