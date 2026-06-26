Adiós a Lee Joo Hee: la influencer surcoreana y empresaria murió a los 44 años

En las últimas horas, la industria de la moda y de las redes sociales de Corea del Sur se ha vestido de luto tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Lee Joo Hee, quien fuera fundadora de la conocida marca Aav Collection, además de ser una de las primeras influencers del país.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus familiares por medio de las redes sociales de la firma, en donde también se solicitó a los seguidores de la marca y de la creadora de contenido privacidad, no sin antes agradecer el cariño que recibió la empresaria a lo largo de los años.

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Joo Hee?

De momento, se ha revelado que el día de hoy, 26 de junio, se dio a conocer una esquela que anunciaba de manera oficial la muerte de la empresaria, la cual fue publicada en las redes sociales de Aav Collection junto a una fotografía de la influencer. Dentro del emotivo mensaje, la familia compartió:

"Ayer, Lee Ju-hee, quien fue la amada pareja de un hombre, madre de un hijo y la querida CEO de Aav Collection para muchos, nos dejó repentinamente. Era una persona que siempre quiso compartir cosas buenas y soñaba con un mundo hermoso y feliz para todos. Aún no podemos creer esta noticia y estamos profundamente apenados".

La moda surcoreana despide a Lee Joo Hee, fundadora de AB Collection y una de las primeras grandes influencers del país. 🖤 Su legado permanecerá en quienes siguieron su trabajo y pasión. 🙏🌸 https://t.co/jVgHNPRvIx — Azteca 7 (@AztecaSiete) June 26, 2026

Del mismo modo, señalaron que originalmente se tenía planeado compartir la noticia después de completar los arreglos funerarios. No obstante, debido a la preocupación de sus seguidores y allegados, optaron por compartir la noticia. Agradeciendo el apoyo y el cariño mostrado hacia la empresaria y su familia.

¿Quién fue Lee Joo Hee?

Lee Joo Hee fue una sobresaliente empresaria de origen surcoreano, la cual fue considerada como una de las fundadoras de la "primera generación" de influencers de redes sociales en el país.