¿Es libre? El rapero Sean Diddy Combs salió de prisión y esto es lo que se sabe sobre su estado legal:

En las últimas horas se ha dado a conocer que el polémico rapero Sean Combs, mejor conocido como Diddy habría salido de la prisión en la que se encontraba recluido desde el pasado 16 de septiembre del 2024 luego de que se le encontrara culpable del cargo de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

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Primeros informes señalan que Diddy habría abandonado la prisión del FCI Fort Dix de Nueva Jersey debido a que este sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital con el fin de recibir atención médica, de la cuál se habla de que no fue de gravead.

Diddy Combs sale de la cárcel para ir a hospital

De acuerdo con las primeras versiones, el rapero y productor habría sido sacado de la cárcel en donde ha estado recluido el último par de años la mañana del sábado 10 de octubre según medios estadounidenses como TMZ y People.

Sean Combs habría recibido atención médica y posteriormente devuelto a su centro de detención, mismo en el que aún debe de cumplir el doble de tiempo de su condena, por lo que el recluso deberá de permanecer el tiempo que ha dictado su sentencia final aunque no se han revelado más detalles del cómo sufrió esa lesión.

¿Cuándo sale de la cárcel Diddy Combs?

De acuerdo con la sentencia que se le imputó a Combs el pasado 3 de octubre de 2025, este recibió una condena de 50 meses en una prisión federal, por lo que este recuperaría su libertad el próximo 2 de marzo del 2028.

Hoy en día se encuentra en el FCI Fort Dix, la cuál es una prisión de seguridad baja a 40 millas de Filadelfia, por lo que se ha especulado que el reo podría pasar ahí su estancia de manera satisfactoria.