AL MOMENTO: Querido actor de Power Rangers sufre TERRIBLE lesión cerebral, ¿cuál es su estado de salud hoy 28 de octubre?

Se encienden las alarmas en el mundo del entretenimiento. Phillip Andrew, mejor conocido por protagonizar la serie Power Rangers Wild Force, es sometido a una cirugía de emergencia tras sufrir una terrible lesión cerebral. La noticia fue confirmada por la agencia de talentos Heroic Talent & Appearances a través de un comunicado vía Instagram, en el que dieron a conocer que el reconocido actor ya se está recuperando y presenta signos de mejoría tras la intervención médica.

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“Nos complace informar que Phillip ya está despierto y muestra signos alentadores de mejoría”; se lee en el escrito. “Si bien este es un paso positivo hacia adelante, a Phillips aún le queda un largo camino por recorrer”; agrega el comunicado.

Phillip Andrew, actor de Power Rangers | Crédito: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Phillip Andrew, actor de Power Rangers, HOY, 28 de octubre?

Afortunadamente, el actor salió con bien de la intervención quirúrgica y ahora se encuentra en recuperación, por lo que todas sus apariciones pactadas para convenciones han sido canceladas. Si bien no se dan mayores detalles al respecto, el comunicado hace una petición a respetar la privacidad del actor y su familia, así como a seguir orando por él para un pronto alivio.

“Pedimos amablemente a todos que sigan respetando la privacidad de Phillip y su familia mientras se centran en su salud y recuperación (...) En nombre de Phillip y su familia, agradecemos sinceramente el inmenso cariño, el apoyo y las oraciones recibidas durante este momento tan difícil”, añade el escrito. Dicho esto, no queda más que esperar a que se dé a conocer más información al respecto.

¿Quién es Phillip Andrew?

Nacido el 3 de octubre de 1978, Philip Andrew saltó a la fama tras interpretar al emblemático Merrick Bálinton, también conocido como el Ranger Lobo Lunar, en la serie de televisión Power Rangers Wild Force en 2002. Desde el fin del programa, el actor se ha dedicado a aparecer en diversas convenciones.