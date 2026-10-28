Sharon Osbourne revela las TRISTES últimas palabras que le dedicó Ozzy Osbourne antes de morir

Ha pasado más de un año desde que el mundo le dijo adiós a la leyenda del heavy metal: Ozzy Osbourne. El Príncipe de las Tinieblas partió el 22 de julio de 2025, tras una larga lucha contra el parkinson. Hoy, a 15 meses de su lamentable deceso, su entrañable compañera de vida, Sharon Osbourne, revela las últimas palabras que éste le dedicó antes de morir: “Abrázame muy fuerte”.

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A través de una reciente entrevista para BBC, Sharon recordó el momento exacto en el que el músico falleció, así como las últimas palabras que le escuchó decir antes de partir: “Estaba dormida cuando Ozzy se despertó en la noche. Me pidió que lo besara dos veces, y lo hice. Luego dijo: ‘Abrázame, abrázame fuerte’, y lo hice”; recordó Sharon, “Lo siguiente que supe fue que era temprano en la mañana, y alguien entró apresuradamente, diciéndome que me calmara. Bajé corriendo las escaleras, y eso fue todo”; agregó.

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne falleció a los 76 años tras una larga lucha contra el Parkinson tipo II. La entrañable leyenda del heavy metal perdió la vida el 22 de julio de 2025, tan sólo tres semanas después de retirarse de los escenarios con un emblemático show en Birmingham, el cual contó con la alineación original de Black Sabbath, así como diversos tributos a la agrupación y el género del cual fueron pioneros. El evento corrió bajo el nombre de “Back to the Beginning” y tuvo una duración de más de ocho horas.

¿Qué enfermedades tenía Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne fue diagnosticado con Parkinson tipo II, cinco años antes de su lamentable deceso. Previo a su diagnóstico, el Príncipe de las Tinieblas ya contaba con otros problemas de salud, como un enfisema pulmonar, además de haber sufrido múltiples caídas domésticas que lo llevaron a someterse a diversas cirugías.

Así fue la relación entre Ozzy Osbourne y Sharon

Ozzy y Sharon formaron una de las parejas más mediáticas y queridas en la industria del rock y el showbiz en general. La dupla se conoció a inicios de los 70, cuando Sharon tenía tan sólo 18 años, pero no fue hasta 1979 que comenzaron una relación sentimental. Cuatro años después, unieron lazos matrimoniales con una celebración en Hawái, dando como resultado un matrimonio que duró 44 años, desde el 4 de julio de 1982, hasta la muerte de Ozzy el 22 de julio de 2025.

Además de Sharon, a Ozzy le sobreviven sus seis hijos: Aimee, Kelly y Jack, producto de su segundo matrimonio con Sharon; y Jessica, Louis y Elliot, de su relación anterior con Thelma Riley.