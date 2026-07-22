Rosalía pide perdón a Argentina tras la polémica publicación que compartió luego de la final del Mundial 2026

Rosalía se dio cuenta de su error y de inmediato acudió a sus redes sociales para pedir disculpas. Luego de compartir una controversial publicación en sus redes sociales relacionada con la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde se enfrentaron España y Argentina, las cosas se salieron de control y los fans argentinos amenazaron con no asistir a su próximo concierto. Fue por eso que la artista catalana ofreció una disculpa a los miles de usuarios argentinos que interpretaron la publicación como una burla a la derrota de la Albiceleste.

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¿Qué pasó con Rosalía?

La polémica de la cantante comenzó cuando compartió en sus historias un video publicado por la influencer Mia Khalifa, quien celebraba el triunfo de España desde Nueva York. Dentro de este clip, sonaba la canción de la propia Rosalía, “La Perla”, la cual es uno de los temas más populares de su nuevo disco. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el texto que aparecía en este, que hacía alusión al conjunto argentino.

¿Por qué criticaron a Rosalía?

Aunque la cantante eliminó la publicación tiempo después de compartirla, ya era demasiado tarde, pues cientos de usuarios ya le habían tomado captura y comenzaron a difundirla en redes sociales. Muchos seguidores argentinos se sintieron ofendidos y lo interpretaron como una burla hacia la selección nacional, por lo que cuestionaron el gesto de la artista.

Argentinos cancelan a Rosalía

La situación escaló y se salió de control, pues los fanáticos comenzaron a impulsar campañas en redes sociales para boicotear los conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires. Recordemos que sus presentaciones iniciarán en aquel país a partir del 1 de agosto.

Rosalía ofrece una disculpa pública

Ante la creciente polémica, la intérprete respondió de manera directa en sus redes sociales y explicó que ella cometió un enorme error, pues solo compartió el video porque aparecía una de sus canciones, sin prestar atención al mensaje que lo acompañaba.

|Instagram Rosalía @rosalia.vt

Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón

En las publicaciones en las que hizo sus disculpas, compartió una imagen con la bandera de Argentina y posteriormente compartió otro mensaje con un corazón en el que escribió:"Solo tengo amor x Argentina"

