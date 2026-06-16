Tom Holland confirma que está casado con Zendaya: “Encontré a mi alma gemela”

Una de las bodas más esperadas del año ya tuvo lugar… ¡Y nadie se enteró! A través de una reciente entrevista para Esquire, Tom Holland reveló que ya está casado con su co-protagonista de Spider-Man: Zendaya. Si bien el actor no dio muchos detalles sobre la celebración de la boda, sí que aprovechó el espacio para llenar de elogios a su ahora esposa, describiéndola como su alma gemela.

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“Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente reconfortante tener una relación sólida que perdure en el tiempo”, expresó Holland sobre su vínculo con Zendaya. “Podemos apoyarnos mutuamente de una manera única, porque solo nosotros entendemos realmente lo que significa vivir esta vida, y creo que eso es un gran privilegio. No me imagino cómo podría tener algo así con otra persona. Así que, para mí, encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella”, finalizó.

Así ha sido la relación entre Tom Holland y Zendaya con el paso de los años

Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2017, durante el rodaje de “Spider-man: Homecoming”, pero no fue hasta algunos años después que inició su noviazgo, pues ambos se encontraban en relaciones diferentes cuando se conocieron.

Por su lado, Holland era novio de Nadia Parks, con quien pasó gran parte de la pandemia. Su relación era tan sólida que incluso surgieron rumores de matrimonio. Sin embargo, estos nunca se confirmaron y el noviazgo eventualmente terminó. En cuanto a Zendaya, la actriz vivió un fugaz romance con su co-protagonista de "Euphoria", Jacob Elordi; sin embargo, este duró poco y el nominado al Oscar rápidamente comenzó a salir con Kaia Gerber.

Una vez solteros, ambos decidieron darse una oportunidad juntos. La relación se hizo pública en 2021, luego de que salieran a la luz imágenes de paparazzi de los actores besándose. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas de todo Hollywood. Tom le propuso matrimonio a Zendaya a inicios de 2025 y si bien no se reveló la fecha exacta ni detalles de la boda, los actores ahora son marido y mujer.