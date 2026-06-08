Ariana Grande e Ethan Slater terminaron, luego de 3 años de POLÉMICA relación

Así como "Wicked" llegó a su fin con su segunda entrega cinematográfica, parece que Ariana Grande e Ethan Slater terminaron su relación de noviazgo de 3 años. Así lo han informado medios estadounidenses especializados en celebridades este 8 de junio, aunque se cree que la separación ocurrió meses atrás. A continuación te contamos lo que se sabe sobre la ruptura entre la cantante de 32 años y el actor de 34.

De acuerdo con los medios TMZ y Page Six, el vínculo entre Ariana Grande e Ethan Slater permanece como de amistad, terminaron en buenos términos y cada uno sigue apoyando la carrera del otro. La cantante actualmente se encuentra en el tour "Eternal Sunshine".

Cuándo terminaron Ariana Grande e Ethan Slater

Hasta ahora no se sabe exactamente desde cuándo ambos intérpretes terminaron su relación, aunque TMZ reportó que habría sido en meses pasados. El portal de celebridades también especificó que la pareja se tomó su tiempo para tomar una decisión, pero al final la separación fue definitiva.

Ambos llamaron la atención desde principios de año, en la pasada temporada de premios en Hollywood, pues Ariana Grande asistió sin Ethan Slater a los Critics Choice Awards y los Golden Globes. En noviembre de 2025, ambos actores estuvieron presentes en eventos de promoción para "Wicked: For good" pero no posaron como pareja; durante ese mismo mes, fuentes anónimas reportaron para TMZ que la pareja seguía unida a pesar de los rumores.

Cómo se conocieron Ariana Grande e Ethan Slater

Ambos formaron parte de "Wicked" y "Wicked: For good", las dos películas que fungieron como adaptación de la exitosa obra de teatro. Se habrían conocido en el set.

La relación fue polémica en un inicio porque tanto Ariana como Ethan estaban casados cuando se conocieron; ella había contraído nupcias con Dalton Gomez en 2021, mientras él se había casado con Lilly Jay desde 2018 y tenido un hijo con ella en 2022.