A los 5 años protagonizó una de las películas de terror considerada como ‘maldita’, recibió una ovación por su actuación, y murió poco después con apenas 12 años

A los 5 años llegó a un estudio de Hollywood casi por casualidad y terminó frente a una cámara para una de las películas de terror más recordadas de los años 80. Su interpretación cautivó al público, convirtió una frase infantil en un ícono del género y la llevó a repetir el personaje en dos secuelas. Años después, su muerte prematura alimentaría una de las leyendas más conocidas de Hollywood. Su nombre era Heather O'Rourke.

En 1982, O'Rourke interpretó a Carol Anne Freeling en Poltergeist, la historia de una familia cuya casa queda atrapada por fenómenos sobrenaturales. La pequeña actriz tenía apenas 5 años cuando comenzó el proyecto. Steven Spielberg la descubrió en la cafetería de MGM y quedó impresionado por su presencia frente a él.

Su actuación convirtió a Carol Anne en el rostro infantil de la película . La escena en la que mira fijamente el televisor y anuncia que los espíritus están ahí se volvió una de las imágenes más reconocibles del terror de esa época. Su interpretación también recibió elogios y ayudó a consolidarla como una joven promesa.

El éxito de Poltergeist llevó a Heather a regresar como Carol Anne en Poltergeist II: The Other Side, estrenada en 1986. Allí volvió a pronunciar otra de las frases más recordadas de la saga. Para entonces, ya había trabajado también en televisión, con apariciones en series como Happy Days y Webster.

¿Qué pasó tras la muerte de la actriz Heather O'Rourke a los 12 años?

Pero la historia tomó un giro inesperado. Heather terminó de filmar Poltergeist III en 1987. La película sería estrenada después de su muerte y marcaría su última aparición en pantalla.

¿De qué murió Heather O'Rourke? Esto es lo que se sabe de su misterioso fallecimiento

A comienzos de 1988, la actriz comenzó a sentirse gravemente enferma. El 1 de febrero, sufrió una emergencia médica y fue trasladada a un hospital de San Diego. Tenía solo 12 años.

Heather O’Rourke en Poltergeist.|IMDb

Los médicos determinaron que padecía una obstrucción intestinal severa relacionada con una estenosis congénita. La complicación provocó un choque séptico y, finalmente, un paro cardíaco. Heather murió durante una intervención quirúrgica, según informó Vanity Fair.

¿Por qué dicen que la película Poltergeist estaba maldita?

La muerte de Heather O'Rourke no fue la única, primero había fallecido Dominique Dunne, otra actriz de Poltergeist, por lo que alimentó durante años el relato de una supuesta “maldición” alrededor de la saga. Sin embargo, esa explicación pertenece a la leyenda y no a la causa médica documentada de su fallecimiento.

Heather O'Rourke tenía solo 12 años, pero dejó una huella imborrable en el cine de terror. Carol Anne quedó atrapada para siempre en la pantalla como aquella niña que miró al televisor y pronunció una frase que todavía provoca escalofríos: los espíritus estaban ahí.

¿Dónde ver la película Poltergeist?

Puedes ver la película Poltergeist a través de HBO Max con una suscripción. Aunque también se puede rentar y comprar en Claro, Amazon Prime Video, YouTube, Universal, Apple TV y Google Play Películas.