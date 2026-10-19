Ariana Grande de LUTO: confirma muerte de querido miembro de su familia “Te voy a extrañar todos los días”

La cantante y actriz Ariana Grande sorprendió a sus seguidores al compartir a través de redes sociales que atraviesa un momento doloroso luego de confirmarse la muerte de Coco, su querido perrito y compañero durante más de 17 años. Mediante redes, la intérprete de “thank u, next” recordó el lugar tan especial que ocupó en su vida y expresó el profundo cariño que siente por él.

Mediante una publicación en Instagram, Grande compartió una serie de fotografías de los momentos que vivió con Coco las cuales fueron acompañadas con unas palabras que reflejan la tristeza de despedirse de un ser querido y al quien consideró su mejor amigo.

En su mensaje, agradeció a Coco por el amor que le brindó durante tantos años y por haber compartido con ella una parte fundamental de su historia personal. “Te voy a extrañar todos los días y te llevaré siempre en mi corazón”, expresó

“La más dulce, la más increíble y la más hermosa Coco... Estoy tan orgulloso de ti. Gracias por tu amor, y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de diecisiete años maravillosos. Haces que donde quiera que vayas sea un lugar más hermoso”.

La noticia ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad con la cantante ante la pérdida de un compañero que permaneció a su lado.

¿Quién era Coco,la mascota en la vida de Ariana Grande?

De acuerdo con información difundida, Coco fue el primer perro rescatado de Ariana Grande y formó parte de su vida desde 2010, cuando la cantante se encontraba brillando con sus proyectos en televisión. Durante más de una década, el perrito estuvo presente en distintas etapas de su crecimiento personal y profesional.

Asimismo, se conoce que su vínculo trascendió el ámbito privado ya que Coco también apareció en proyectos musicales de la artista, entre ellos el video de “Put Your Hearts Up”, lanzado en 2011, y el de “Positions”, de 2020, lo cual lo colocó más en el ojo público y los verdaderos fans de la cantante sabían la importancia que tenía en la vida de Ariana.

A lo largo de los años, Ariana compartió momentos junto a él y dejó ver el cariño que sentía por los animales. Por eso, la despedida de Coco representa mucho más que la pérdida de una mascota.