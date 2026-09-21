Cindy Crawford de luto: muere su hijo Presley Gerber, a los 27 años dentro de una clínica de rehabilitación

¡La supermodelo estadounidense se encuentra de luto! Se ha confirmado el lamentable fallecimiento del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber a los 27 años, quien era el mayor de sus hijos, quien se encontraba en el interior de una clínica de rehabilitación.

Aunque se ha confirmado su muerte por parte de un representante de la familia, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál fue su causa de muerte, debido a que la autopsia se sigue realizando por las autoridades pertinentes.

¿Qué le pasó al hijo de Cindy Crawford?

El hijo de Cindy Crawford se ha visto envuelto en diversas polémicas, desde arresto por el consumo del alcohol, recibiendo sentencias de libertas condicional y clases de educación vial, marcando etapas difíciles para el modelo de 27 años. Además de ser sometido a tratamientos para sobrellevar su dependencia a ciertas sustancias.

Otro episodio que marcó la vida de Presley Gerber fue su lucha constante a la depresión, en repetidas ocasiones en sus redes sociales se destacaba por hablar abiertamente sobre la salud mental, abriéndose al detallar su experiencias ante los ataques de pánico que ha vivido y la recuperación que ha llevado para salir adelante.

¿Cuál fue la última publicación de Presley Gerber?

La publicación más reciente del hijo de Cindy Crawford en Instagram se realizó el 5 de agosto, en el que vemos al modelo de 27 años posar en un jardín, lo que a simple vista parece una colaboración con una marca de ropa. Al darse a conocer la muerte de la joven celebridad, se observa que algunos usuarios han comentado las imágenes con comentarios de condolencias.

Otra de sus recientes publicaciones de Presley Gerber es donde lo vemos con su hermana Kaia Gerber cuando ambos eran pequeños, recordando los viejos tiempos. Hasta el momento su hermana no ha subido nada a sus redes sociales que haga referencia al reciente fallecimiento. Se espera que se den a conocer más detalles de su inesperada muerte.