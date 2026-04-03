Copa Mundial de la FIFA 2026: Estas son las celebridades de Suecia que podrían visitar nuestro país a ver a su selección jugar

Estamos a pocas semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sí, la emoción por este torneo crece y crece cada día pues el fútbol es uno de los deportes más queridos de México… Y todo el mundo, por lo que además de una gran cantidad de turismo, se espera que nuestro país como sede sea visitado por celebridades de las selecciones que jugarán aquí.

Una de las selecciones que se podría perfilar como “El Caballo Negro” sin duda es Suecia, equipo que fue de las últimas en clasificarse a esta fiesta del balompié la cuál está liderada por figuras como Victor Gyökeres, Alexander Isak o Dejan Kulusevski, por lo que algunas celebridades podrían visitar la ciudad de Monterrey en México, donde este equipo tendrá su debut.

¿Qué celebridades de Suecia podrían venir a México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien, sabemos que el fútbol es un deporte completamente del agrado de muchas celebridades, nuestro país también se ha convertido en un referente como paraíso turístico, por lo que podríamos ver a figuras como:



Dolph Lundgren: Aunque muchos lo asocian a Rusia por su papel como Ivan Drago en Rocky IV , el actor de 68 años es sueco-estadounidense.

Aunque muchos lo asocian a Rusia por su papel como Ivan Drago en , el actor de 68 años es sueco-estadounidense. Rebecca Ferguson: En los últimos años se ha consolidado como una de las actrices más queridas pues su participación en Dune y Peaky Blinders: El Hombre Inmortal la han mantenido en tendencia a sus 42 años.

Bill Skarsgård: El actor de 35 años quien ganó gran fama al dar vida a Pennywise en las películas más recientes de IT se ha convertido en todo un referente del cine moderno.

El actor de 35 años quien ganó gran fama al dar vida a Pennywise en las películas más recientes de se ha convertido en todo un referente del cine moderno. Alexander Skarsgård: Considerado como el hombre más sexy de Suecia, el hermano de Bill ha ganado gran popularidad tras el éxito en la serie Succession.

Considerado como el hombre más sexy de Suecia, el hermano de Bill ha ganado gran popularidad tras el éxito en la serie Succession. Zara Larsson: Aunque su fama le llegó en el 2008 a la edad de 11 años, la cantante se ha mantenido más que vigente e incluso teniendo algunas de las canciones más virales de la actualidad.

PewDiePie: Felix Arvid Ulf Kjellberg, cual es su verdadero nombre, ha sido uno de los youtubers más influyentes de todos los tiempos, siendo que hoy en día, aún semi-retirado tiene 111 millones de seguidores.

Felix Arvid Ulf Kjellberg, cual es su verdadero nombre, ha sido uno de los más influyentes de todos los tiempos, siendo que hoy en día, aún semi-retirado tiene 111 millones de seguidores. Zlatan Ibrahimovic: Uno de los futbolistas retirados más queridos de la actualidad es esta leyenda del fútbol quien además ha sabido trascender el deporte y conectar con más audiencias gracias a su carisma.

¿Cuándo jugará Suecia en México?

El partido de Suecia en Monterrey se estará llevando a cabo el próximo 14 de junio cuando se enfrente a la Selección de Túnez en su debut de la fase de grupos, en lo que se espera que sea un gran encuentro de fútbol.

