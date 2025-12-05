Copa Mundial de la FIFA 2026: K-Pop vs Corridos Tumbados, ¿Quién ganará entre México y Corea del Sur?

Este viernes se llevó a cabo el tan esperado Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se ha hecho oficial que la Selección Nacional de México se enfrentará a un “viejo conocido”, pues se medirá ante su similar de Corea del Sur, equipo con quien tenemos mucha conexión.

El debate del partido entre México vs Corea del Sur en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ha iniciado antes de tiempo, pues en redes ha iniciado la discusión sobre ¿Qué es mejor, el K-Pop o los corridos tumbados, ¿BTS o Peso Pluma?, dividiendo a bandos por igual, aunque lo más probable es que algún grupo de artistas sea más aclamado que otro...

¿México se enfrentará a Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA en un choque cultural?

Si bien la “Ola Coreana”, también conocida como “Hallyu” ha ganado un gran territorio en tierras aztecas pues en nuestro país amamos la cultura de Corea del Sur, desde el K-Pop, los K-Dramas, la comida, la moda… Prácticamente TODO lo que tenga que ver con el país asiático es bien recibido en México.

Las comparaciones en redes no se han hecho esperar, donde por nuestro lado tenemos los corridos tumbados de Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H y por el lado de Corea está BTS, BLACKPINK, TXT, Twice.

¿Cuándo será el debut de México en el Mundial?

El partido inaugural de México será en el ahora nombrado Estadio Banorte (Estadio Azteca) el próximo 11 de junio ante la temible selección de Sudáfrica, y el segundo partido de la selección será contra Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.

Esta será la oportunidad de la selección de “vengarse” luego de la derrota que tuvo el combinado nacional contra Corea del Sur en el Mundial de 2018, donde el conjunto asiático se llevó la victoria 2-1, aunque no les bastó para pasar a la siguiente fase, por lo que, a meses, este encuentro ya ha generado mucha expectativa.