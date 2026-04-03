Este fue el INCREÍBLE motivo por el que desestimaron 10 de las 13 demandas de Blake Lively contra Justin Baldoni

Desde hace ya varios meses el pleito legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni ha dado mucho de qué hablar, pues lo que parecía una colaboración entre colegas terminó en los tribunales y cada vez se ha tornado más complejo y este jueves ha dado otro giro más.

Hasta este jueves, habían varios cargos de Blake contra Justin, donde se le acusaba al actor de acoso sexual, difamación, ambiente laboral hostil, entre otras más y para sorpresa de muchos, 10 de las 13 acusaciones han sido desestimadas por un juez, en lo que sería un nuevo gira de este episodio.

¿Qué pasó en el caso entre Blake Lively y Justin Baldoni?

Este jueves la gran mayoría de las acusaciones han sido desestimadas, lo que podría significar una antesala de lo que resultará este caso, pues poco a poco se han mostrado ciertas inconsistencias en el caso a favor de Justin, por lo que la resolución de este caso podría dar mucho de qué hablar.

De acuerdo con lo que sucedió esta tarde en la corte, el juez Lewis J. Liman argumentó que Blake basó su demanda en una ley de California, cuando los hechos habrían ocurrido en Nueva Jersey, lo que ha resultado en la desestimación de la gran mayoría de estas acusaciones, lo que sería un gran giro en este episodio dentro de los tribunales que le ha dado la vuelta al mundo.

¿Cuándo es el próximo juicio de Blake Lively y Justin Baldoni?

Tras varios retrasos y con los cargos desestimados esta tarde, ambos actores se volverán a ver dentro de un tribunal el próximo lunes 18 de mayo, aunque el panorama respecto a la inocencia de Baldoni cada vez toma mayor forma.

La disputa legal que inició durante las promociones de la película “It Ends With Us” (Romper el Círculo), lo que ha sido un caso que cada vez se ha tornado más confuso por las demandas interpuestas entre Lively y Baldoni.