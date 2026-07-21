Filtran FOTOS del funeral del cantante de Village People, captan a asistentes disfrazados en el cementerio

El legado de Victor Willis volvió a hacerse presente incluso en su último adiós de este plano terrenal, pues a días de su muerte comenzaron a circular unas fotografías del funeral del cantante y cofundador de Village People, donde se ve que varios de los presentes acudieron al cementerio vestidos con los emblemáticos personajes que hicieron famosa a la agrupación como: el policía, el vaquero, el obrero y el militar, sin duda alguna fue un homenaje que expresa el gran legado que deja el artista de música disco.

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De acuerdo con las imágenes difundidas por TMZ, se logra ver que el acto estuvo bajo un acto solemne pero también lleno de simbolismo donde los asistentes recordaron a Willis celebrando la identidad visual que convirtió a Village People en un fenómeno mundial.

Desde el fallecimiento del cantante tanto fanáticos como varias figuras públicas han expresado sus condolencias y asegurando que su legado seguirá vigente por años gracias a su éxitos tal es el caso de “Y.M.C.A.”, “Macho Man” e “In the Navy.

🕊️ EXCLUSIVE: Village People attend Victor Willis' funeral in full costume.



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¿Quién era Victor Willis y de qué murió?

Victor Willis fue cantante, compositor y uno de los miembros fundadores de Village People, agrupación creada en 1977 que marcó la época dorada de la música disco. Además de interpretar varios de sus mayores éxitos fue coautor de canciones que se convirtieron en himnos internacionales y años después recuperó parte de los derechos de autor tras una larga batalla legal.

Willis falleció el 30 de junio de 2026 a los 74 años, víctima de una enfermedad breve pero agresiva, según confirmó su esposa, Karen Willis. Asimismo, la familia decidió mantener en privado la causa específica de su muerte y pidió respeto durante el duelo.

¿Cuál es el legado que dejó Victor Willis en la música?

La influencia de Victor Willis trascendió la música disco como voz principal y compositor dentro de la agrupación lo cual ayudó a convertir a Village People en uno de los grupos más reconocidos durante el fin de la década de los 70’s con canciones que actualmente siguen sonando en las fiestas, conciertos, eventos deportivos e incluso políticos alrededor del mundo.

Su mayor éxito, “Y.M.C.A.”, fue incorporado en 2020 al National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia cultural e histórica. La emotiva despedida, con asistentes vestidos como los personajes clásicos de Village People, confirmó que su legado continúa vivo entre compañeros, admiradores y nuevas generaciones.