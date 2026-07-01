Muere fundador del iconico grupo Village People, a los 74 años de edad después de sufrir una agresiva enfermedad

La mañana de este miércoles 1 de julio 2026 el mundo del entretenimiento despidió a un icono que creció con la famosa agrupación Village People, Victor Willis, fundador, principal vocalista y compositor murió a la edad de los 74 años, la noticia fue confirmada por la propia agrupación y por su familia, quienes solicitaron respeto y privacidad durante este dificil momento.

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“Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, vocalista principal de Village People”, expresa un breve comunicado.

¿De qué murió Victor Willis fundador de Village People?

De acuerdo con medios y el comunicado que dio a conocer la familia del músico, Victor Willis falleció luego de enfrentar una enfermedad breve pero agresiva, esto es todo lo que se sabe, ya que no dieron más detalles de qué enfermedad se trataba y cómo pasó sus últimos momentos, asimismo, aclararon que el artista falleció el martes 30 de junio.

¿Quién era Victor Willis?

Victor Willis fue una de las piezas fundamentales en la creación y desarrollo de Village People en 1977, su trabajo junto con los productores Jacques Morali y Henri Belolo hicieron que la agrupación se consolidará dentro de la música country.

Willis, destacó por su inconfundible y poderosa voz que hicieron de los temas Su poderosa voz dio vida a algunos de los mayores éxitos de la era disco, entre ellos “Y.M.C.A.”, “Macho Man”, “In the Navy” y “Go West” en verdaderos éxitos que aún siguen vigentes ya que se colocaron como referentes de la música popular y cultura pop.

Además de su carrera artística dentro de la agrupación, Victor Willis, desarrolló proyectos como solista y protagonizó una larga batalla legal para recuperar los derechos de autor de varias de las canciones emblemáticas del grupo. Pese a la separación que atravesó con el grupo, en 2017 sorprendió al anunciar su reincorporación a Village People y permaneció como el único integrante original activo hasta sus últimas presentaciones.