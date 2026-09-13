CONFIRMADO: Frankie Muniz regresa a México para un evento GRATUITO. Aquí están los detalles

A unos meses de estrenar los nuevos capítulos de "Malcolm el de en medio", Frankie Muniz ha anunciado que muy pronto regresará a México y participará en un evento de entrada gratuita. Se trata de La ConPue, una convención de entretenimiento y cultura pop que se llevará a cabo en Puebla.

"Estoy súper emocionado de anunciar que iré a Puebla para la primera edición de La ConPue", dijo Frankie Muniz en un video publicitado a través de las redes sociales del evento. El actor y piloto ha participado en diversos eventos y convenciones en México en los últimos años, pues el programa que protagonizó en su adolescencia es uno de los favoritos del público en nuestro país.

Frankie Muniz regresa a México, ¿dónde se presentará?

El evento La ConPue, que se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre, tendrá entre sus invitados a Frankie Muniz. La sede será el Centro Expositor de Puebla, en la capital del estado. El actor tendrá un panel especial para conversar con sus fans sobre las experiencias y el enorme éxito de su trabajo más icónico, "Malcolm el de en medio". También participará en un meet & greet y se tomará fotos con sus seguidores.

El acceso al evento será gratuito mediante un registro, pero el cupo es limitado por la capacidad del espacio. Sin embargo, las dinámicas adicionales con Frankie Muniz tienen un costo, como las fotos y meet & greet.

Quiénes estarán en La ConPue, además de Frankie Muniz

Todavía no se anuncia la lista completa de invitados para La ConPue, pues la primera gran revelación es la presencia de Frankie Muniz. Sin embargo, mediante redes sociales se ha anunciado que el evento estará dedicado a los fans de distintos ámbitos como los videojuegos, kpop, anime y cultura geek. También se espera que confirmen su participación al evento de acceso gratuito cosplayers, creadores de contenido y probablemente actores de doblaje.