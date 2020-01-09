Grimes anuncia que espera su primer hijo junto a Elon Musk con desnudo en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Grimes decidió compartir un anuncio personal, al parecer la cantante espera un hijo del director de Tesla, Elon Musk, la sospechas se suscitaron con el poderoso mensaje que escribió.

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Por un minuto pensé en censurar esta imagen jaja (que igual la van a bajar de todas formas) pero la foto en sí es mucho menos salvaje sin los pezones. Además, estar embarazada es un acto de por sí “salvaje” que te mantiene en una especie de “estado de guerra.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su embarazo, pero la intérprete de “Oblivion” será la madre del séptimo hijo de Elon Musk.

Recordemos que Grimes próximamente lanzará su próximo disco “Miss Anthropocene” en febrero.

Solo nos queda felicitar a la cantante canadiense por su primer hijo.

MIRA LA REVELADORA FOTO:

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