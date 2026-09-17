Leonardo DiCaprio pagó 1.75 millones de dólares por una isla de 42 hectáreas: ¿qué pasó con su proyecto ecológico?

Hace varios años se habló de la compra de una isla frente a Belice para construir un santuario ecológico que sería sostenido por el propio turismo de dicho espacio. Quienes estuvieron al frente del proyecto, mismos pusieron la plata fueron Leonardo DiCaprio y el empresario Jeff Gram. Veinte años después esto se sabe del que se denominó Blackadore Caye.

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¿Qué sucedió con el proyecto ecológico de Leonardo DiCaprio?

El aclamado actor de Hollywood ha mostrado distintos intereses en la conservación de la vida animal y vegetal. Y justamente en unas vacaciones que tuvo allí, Leonardo DiCaprio decidió crear un mega proyecto ecológico que desde el inicio tuvo sus cuestionamientos expuestos por la gente local, incluidos científicos que no veían viable crear turismo ecológico para recuperar la injerencia humana en la zona.

La visión era ayudar a que la zona se recuperara del impacto provocado de erosión, deterioro de manglares y la sobrepesca. Esto no solo ayudaría en un aspecto de terreno, sino en la oportunidad de cuidar decenas de especies de peces y manatíes. Por ello, la intención era crear un proyecto científico-arquitectónico realmente relevante para lograr dichos objetivos.

Sin embargo, las oportunidades de inversión no llegaban pues las empresas a las que se acudió se negaban a trabajar bajo los términos ecológicos que el proyecto requería. Esto hasta que en 2015 Leonardo DiCaprio y sus allegados se asociaron con Paul Scialla, director ejecutivo de la desarrolladora neoyorquina Delos.

@marthamiamihomes Leonardo Di Caprio compró una isla entera, ¡pero no para vivir como rey!, sino para salvar el planeta y hacerse aún más rico. Si… Esto no es una película es la vida real… La isla se llama Blackadore Caye y está en Belice. Leo la compró por 1.75 millones de dólares. Pero su objetivo no es construir una mansión de lujo, ni retirarse en la playa, su visión fue mucho más ambiciosa. Fue crear un Resort ecológico que funcione con energía 100% renovable, así, regenerar los ecosistemas dañados y demostrar que se puede hacer dinero “sin destruir el planeta” El proyecto incluye villas flotantes, tratamientos de bienestar, senderos curativos, y está diseñado para desaparecer visualmente en el paisaje. Todo esto se llama “Lujo regenerativo”, se espera que este lugar facture millones en turismo sostenible. Esta es una evidencia más de que los grandes inversionistas no solo compran propiedades, crean futuros con ellas. ¿Y tú crees que esto funcionará? Sígueme para descubrir cómo piensan los que están un paso adelante como Leo ♬ original sound - marthamiamihomes

¿Ya se terminó la construcción del proyecto ecológico de Leonardo DiCaprio?

Aunque no se ha anunciado una cancelación total del proyecto, los “peros” que han puesto las instituciones y científicos de la zona no ha permitido que se logre un inicio de construcciones. Supuestamente después de la pandemia (2023) ya se tenía un proyecto con obras iniciadas, aunque diversas fuentes aseguran que no hay nada realizado. Por ello, todo sigue en un sueño de Leonardo DiCaprio que no encontró buena fortuna… pese a que se sostiene como un trabajo de bienestar ecológico.