Muere a los 56 años querido cantante que interpretó “Barely Breathing”: días antes había sido reportado en estado crítico

El mundo de la música se viste de luto luego de confirmarse la muerte de Duncan Sheik, ante esta noticia miles de seguidores han generado una ola de comentarios de despedida y de sorpresa, pues apenas dos días los familiares del artista habían revelado que el cantante se encontraba hospitalizado y en condición crítica pero estable. El artista, recordado mundialmente por el éxito “Barely Breathing”, falleció este jueves 17 de septiembre en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, a causa de una falla orgánica.

¿De qué murió Duncan Sheik?

De acuerdo con información difundida por la madre del músico, Suzanne Sheik, la causa de muerte fue una falla orgánica. Asimismo, reiteró que Duncan estaba recibiendo atención médica y permanecía en estado crítico pero estable, sin revelar mayores detalles sobre su condición.

Tras este momento doloroso que atraviesan la familia pidió privacidad durante esos momentos y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. Su muerte ocurrió mientras varios de sus proyectos teatrales continuaban en desarrollo, entre ellos Memoirs of Amorous Gentlemen.

¿Quién era Duncan Sheik?

Duncan Sheik fue un cantante, compositor y músico estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional en 1996 con “Barely Breathing”, sencillo de su álbum debut homónimo. La canción llegó al número 16 del Billboard Hot 100 y permaneció 55 semanas en la lista, además de darle una nominación al Grammy.

Aunque inicialmente fue conocido como una figura del pop alternativo de los 90, Sheik posteriormente llevó su carrera hacia el teatro musical. Su mayor éxito en Broadway llegó con Spring Awakening, musical que creó junto al letrista Steven Sater. La producción ganó ocho premios Tony, incluido Mejor Musical, mientras que Sheik obtuvo dos reconocimientos Tony: por Mejor Banda Sonora Original, compartido con Sater, y por sus orquestaciones.

El compositor también trabajó en proyectos como American Psycho y Alice by Heart, mientras continuó lanzando música como solista. Su último álbum de estudio fue Claptrap, publicado en 2022.

La noticia de su muerte llega mientras su legado continúa presente tanto en la música de los años 90 como en el teatro musical, donde Spring Awakening se convirtió en una de sus obras más reconocidas.