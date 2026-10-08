ÚLTIMA HORA: Muere querido actor de Scream, a los 72 años, interpretó a Ghostface

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto al confirmarse la muerte de C.W. Morgan, actor que formó parte de la película original de Scream en 1996 donde interpretó a Hank Loomis quien terminó siendo fundamental para entender el origen de la historia de Billy Loomis y su transformación en uno de los asesinos de Ghostface.

¿De qué murió C.W. Morgan?

De acuerdo con información difundida Morgan de 72 años falleció el pasado 30 de agosto de 2026 en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, sin embargo, la noticia de su deceso se dio a conocer apenas este jueves 8 de octubre.

Según registros del médico forense citados por TMZ, el actor fue encontrado muerto en un baño, primeras declaraciones apuntan que servicios de emergencia recibió una llamada reportando a un hombre adulto inconsciente al llegar al lugar hallaron a Morgan sin signos vitales, lo que provocó que no fuera trasladado a un hospital para su atención médica, sino que tuvo que pasar el caso a manos del médico forense.

Hasta el momento se sabe que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa de su muerte ya que por ahora ni familiares o allegados han expresado públicamente lo que sucedió o si el actor padecía de alguna enfermedad.

Por otro lado, existen versiones de las autoridades que todo parece indicar que la causa del fallecimiento del actor pudiera estar relacionado con causas naturales, aunque la información no ha sido verificada.

Ante esta lamentable noticia, su hija le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó momentos cotidianos que compartían, como sus paseos por Mulholland y sus visitas a Starbucks, y expresó lo difícil que ha sido enfrentar su partida.

¿Quién fue C.W. Morgan?

C.W. Morgan fue un actor estadounidense que construyó una carrera principalmente en televisión y cine desde la década de los 90´s entre sus participaciones destaca el haber colaborado en The Last of His Tribe, Metro y Nash Bridges. Aunque tuvo distintos trabajos a lo largo de su trayectoria, los fans del actor lo recuerdan por ser parte de la saga de Scream.

En la película original de 1996, Morgan interpretó a Hank Loomis, padre de Billy Loomis, uno de los responsables de los asesinatos de Ghostface. Aunque su aparición fue breve, su personaje resultó importante para la historia, pues su relación con Maureen Prescott forma parte del pasado familiar que ayuda a explicar la historia de Billy. Morgan también retomó el papel en Scream 3.