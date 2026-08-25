Muere baterista de querida banda de rock tras desvanecerse en el escenario
Reconocido baterista de una banda de rock se desvanece en plena presentación, se confirma su fallecimiento, te contamos qué fue lo que pasó y de quién se trata
Raja Azreen Raja Talib, fue el baterista de la banda de rock Meditasi, quien estaba en el Teruntum Rock Festival en Malasya el 18 de julio, quien se encontraba en el escenario durante una presentación, hasta que repentinamente se colapsó.
Los hechos fueron presenciados por varios fanáticos, generando el pánico en ellos y en el equipo técnico. Ante lo ocurrido, rápidamente fue llevado tras bambalinas para recibir atención por los servicios médicos y ser trasladado en ambulancia, lamentablemente se confirmo su deceso. Su hermano mayor anunció que el artista de 54 años, contaba con complicaciones cardíacas meses antes de los hechos.
😢Raja Azreen Raja Talib 56, was performing with his rock band Meditasi at Teruntum Rock Festival in Kuantan, Malaysia, on Saturday, July 18, when he collapsed and was pronounced dead shortly after, according to reports from multiple Malaysian outlets including Berita Harian and… pic.twitter.com/BffPq4G0sz— Sumner (@renmusb1) August 23, 2026