Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Muere baterista de querida banda de rock tras desvanecerse en el escenario

Reconocido baterista de una banda de rock se desvanece en plena presentación, se confirma su fallecimiento, te contamos qué fue lo que pasó y de quién se trata

Muere baterista de querida banda de rock tras desvanecerse en el escenario.png
Muere baterista de querida banda de rock tras desvanecerse|Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas

Raja Azreen Raja Talib, fue el baterista de la banda de rock Meditasi, quien estaba en el Teruntum Rock Festival en Malasya el 18 de julio, quien se encontraba en el escenario durante una presentación, hasta que repentinamente se colapsó.

Los hechos fueron presenciados por varios fanáticos, generando el pánico en ellos y en el equipo técnico. Ante lo ocurrido, rápidamente fue llevado tras bambalinas para recibir atención por los servicios médicos y ser trasladado en ambulancia, lamentablemente se confirmo su deceso. Su hermano mayor anunció que el artista de 54 años, contaba con complicaciones cardíacas meses antes de los hechos.

Tags relacionados
Muertes internacionales del espectáculo

Galerías y Notas Azteca 7