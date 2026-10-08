ÚLTIMA HORA: Muere querido actor de Screm, a los 72 años, interpretó a Ghostface

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto al confirmarse la muerte de C.W. Morgan, actor que formó parte de la película original de Scream en 1996 donde interpretó a Hank Loomis quien terminó siendo fundamental para entender el origen de la historia de Billy Loomis y su transformación en uno de los asesinos de Ghostface.

¿De qué murió C.W. Morgan?

De acuerdo con información difundida Morgan de 72 años falleció el pasado 30 de agosto de 2026 en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, sin embargo, la noticia de su deceso se dio a conocer apenas este jueves 8 de octubre.

Según registros del médico forense citados por TMZ, el actor fue encontrado muerto en un baño, primeras declaraciones apuntan que servicios de emergencia recibió una llamada reportando a un hombre adulto inconsciente al llegar al lugar hallaron a Morgan sin signos vitales, lo que provocó que no fuera trasladado a un hospital para su atención médica, sino que tuvo que pasar el caso a manos del médico forense.

Hasta el momento se sabe que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa de su muerte ya que por ahora ni familiares o allegados han expresado públicamente lo que sucedió o si el actor padecía de alguna enfermedad.

Por otro lado, existen versiones de las autoridades que todo parece indicar que la causa del fallecimiento del actor pudiera estar relacionado con causas naturales, aunque la información no ha sido verificada.

Ante esta lamentable noticia, su hija le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó momentos cotidianos que compartían, como sus paseos por Mulholland y sus visitas a Starbucks, y expresó lo difícil que ha sido enfrentar su partida.