Muere querida influencer a los 41 años tras luchar contra un agresivo cáncer; dejó un desgarrador video de despedida para su hija

El mundo del entretenimiento digital se viste de luto tras confirmarse la muerte de la influencer Charlie Anderson-Read, luego de luchar contra una terrible enfermedad. Sin embargo, lo que ha causado más tristeza entre sus seguidores es el video que dedicó a su hija póstumo a su muerte, sus palabras han tocado el corazón de varios seguidores.

Recientemente se dio a conocer que Anderson-Read de 41 años grabó un video de despedida en el que agradeció el apoyo que recibió durante este proceso donde luchó durante años contra el cáncer. Asimismo, expresó su deseo de haber tenido más tiempo para ver crecer a su hija.

¿De qué murió Charlie Anderson-Read?

Como te lo mencionamos anteriormente, la creadora de contenido murió tras enfrentar durante años un cáncer agresivo. De acuerdo con reportes a la edad de 38 años recibió el diagnóstico donde se señalaba que padecía cáncer de páncreas terminal y posteriormente le detectaron colangiocarcinoma, un tipo de cáncer que afecta los conductos biliares.

Inicialmente, los médicos le dieron un pronóstico de apenas seis semanas de vida; sin embargo, logró vivir tres años más. Durante ese tiempo, compartió en redes sociales detalles de su enfermedad y las dificultades que enfrentó, esto con el objetivo de hacer conciencia y apoyar a otras personas que padecen la misma enfermedad.

¿Quién era Charlie Anderson-Read?

Charlie Anderson-Read era una creadora de contenido y bloguera británica su nombre comenzó a consolidarse en la red luego de empezar a compartir videos donde hablaba de su enfermedad y el proceso que enfrentaba al padecer cáncer y sobre el apoyo familiar que recibía.

Estaba casada con Louise y era madre de Florence, una niña de cuatro años. En el video que dejó preparado antes de morir, agradeció a sus seguidores por sus mensajes y donaciones destinadas a apoyar a su familia. También compartió que, aunque estaba agradecida por la vida que había tenido, su mayor deseo era permanecer más tiempo junto a su esposa e hija y verla crecer.