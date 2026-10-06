Muere el padre de reconocido actor de El juego del calamar; esto se sabe sobre la despedida

Este lunes 5 de octubre el mundo del entretenimiento coreano recibió una inesperada noticia que conmovió a varios fans de Lee Jung-jae, protagonista de “El juego del calamar”, ya que se reveló que el padre del actor falleció. De acuerdo con información difundida, el artista surcoreano decidió mantener el duelo lejos de los reflectores y llevar a cabo un funeral exclusivamente en familia y seres queridos.

Asimismo, la información fue confirmada por la agencia Artist Company quien explicó a través de un comunicado que la ceremonia se realizó de manera privada ya que se estaba respetando uno de los deseos del padre del intérprete: "El funeral del padre del actor Lee Jung-jae se celebró de forma discreta como un funeral familiar, conforme a la voluntad de los familiares".

¿De qué murió el padre de Lee Jung-jae?

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente información sobre la causa de muerte del padre del actor, así como el día especifico en que perdió la vida y quiénes se encontraban en ese momento por lo que la agencia del actor Artist Company reiteró en el comunicado respeto por la familia ante este doloroso momento y que no se darían a conocer más detalles, ya que se trata de un asunto familiar y provado.

“Dado que el resto de detalles específicos constituyen asuntos personales de la familia, le rogamos su comprensión por no poder proporcionar confirmación al respecto”.

Asimismo, se ha revelado que el actor tampoco habría dado a conocer esta noticia a allegados o personas con las que comparte su entorno laboral hasta que comenzó a difundirse la información después de que concluyó el funeral.

¿Cómo reaccionó Lee Jung-jae y qué se sabe sobre su duelo?

Según información difundida, con el objetivo de mantener todo en privado Lee Jung-jae continuó con algunos compromisos previamente programados, incluso después de haber despedido a su padre. Incluso algunos medios indican que el actor acudió a un evento de una marca de moda realizado en Seúl. Por ahora, Lee Jung-jae no ha ofrecido públicamente declaraciones detalladas sobre la muerte de su padre.