Muere fanática de Stray Kids antes de ingresar al concierto en Argentina; se dan a conocer más detalles

Stray Kids se presentó en el Hipódromo de San Isidro en Argentina el 16 de septiembre, un momento de gran alegría para todas las fanáticas. Lamentablemente, se dio a conocer que una fan de 16 años antes de entrar al concierto se desmayó, quien al instante recibió atención médica para después ser trasladada a un hospital, donde se le aplicó maniobras de reanimación para después morir.

La pobre joven se encontraba acompañada con su cuñada de 22 años, cuando la otra joven empezó a sentirse mal para que a las 19 horas aproximadamente se desvaneciera. Se menciona en los primeros reportes que la causa de su muerte ocurrió por un paro cardiorrespiratorio, pero sigue siendo investigado por las autoridades.

¿Qué comentó la empresa de los hechos?

Ante el lamentable fallecimiento de la fanática de 16 años de los Stray Kids, DF Entertainment dio a conocer un comunicado oficial al respecto, detallando que ocurrió previó al concierto, la forma en que fue atendida la joven cuando se desmayó y a qué centro de salud fue llevada para ser atendida lo antes posible.

Además de enviar sus condolencias sobre lo sucedido a los seres queridos y familiares de la fallecida, detallando que lamentan la trágica perdida. Al final detallan que ya se encuentran en contacto con la familia y colaboran con las autoridades de Argentina para esclarecer la situación.

¿Cuándo son los siguientes conciertos de los Stray Kids?

Después de su concierto en Argentina, los Stray Kids tienen más presentaciones en diversos países, pero el más cercano se tiene candelarizado para el 25 y 26 de septiembre en la CDMX en el Estadio GNP, siendo los últimos del año. Mientras que para el 6 y 7 de marzo del 2027, se cuenta con presentaciones en Singapore.

En México las entradas para el concierto rondan entre los mil 859 pesos hasta los 11 mil 508 pesos, donde cada entrada tiene beneficios específicos para los fanáticos que deseen ver a los artistas cantando en vivo.

