Muere a los 89 años querida actriz que dio voz a Yzma, de Las Locuras del Emperador, y otros personajes de Disney

Este martes el mundo del entretenimiento se viste de luto al darse a conocer la muerte de la actriz finlandesa, Seela Sella, quien perdió la vida a los 89 años de edad dejando una trayectoria de casi siete décadas en el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.

Ante la confirmación de esta lamentable noticia, se generó una ola de reacciones entre los seguidores de la animación, fans, colegas y allegados, pues Sella prestó su voz a distintos personajes en las versiones finlandesas de conocidas películas, especialmente producciones de Disney.

¿De qué murió Seela Sella?

Según repportes oficiales, la actriz había informado durante 2026 que padecía cáncer de garganta por lo que comenzó a recibir tratamiento y durante el verano llegó a comunicar que había respondido favorablemente, debido a su avance regresó a los escenarios brevemente. Sin embargo, posteriormente su enfermedad reapareció y en septiembre se informó que se encontraba bajo cuidados paliativos.

Tras confirmarse que Seela Sella murió el 28 de septiembre, Yle anunció una transmisión especial para recordar su vida y trayectoria, con testimonios de amigos y colegas.

¿Quién era Seela Sella?

La reconocida actriz Seela Sella era originaria de Tampere, Finlandia y comenzó su carrera como actriz a finales de la década de los 50´s y desde ahí comenzó a consolidarse con su trabajo que quedó plasmado en más de 60 años estando en escenarios teatrales películas, series de televisión y producciones de animación. Según información difundida, la actriz reunió más de 400 papeles a lo largo de su trayectoria.

Gracias al trabajo que construyó durante este tiempo e incluso mantuvo hasta agosto de este 2026 la hicieron acreedora a varios premios y distinciones, entre ellos destaca la medalla que recibió en 1993, la Pro Finlandia.

Para los aficionados de la animación, uno de sus trabajos más recordados fue interpretar a Yzma villana que aparece en la película "Las locuras del emperador" que se estrenó en 2001. También interpretó a la abuela Fa en Mulan, papel que realizó de la cinta de 1998. A esto se suma Tanana en Tierra de osos, otro personaje de Disney al que prestó su voz en la versión finlandesa.