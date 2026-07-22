Muere magnate de famoso reality show, tras caerse del piso 28 de un hotel de lujo en Florida

Esta tarde la comunidad israelí y el mundo del entretenimiento fueron sorprendidos con una lamentable noticia al confirmarse la muerte de Yakir Levi, empresario israelí-estadounidense quien era conocido por ser participante del famoso y exitoso programa de televisión The Americans.

Te puede interesar: Muere Mike Preston quien dio vida a Pappagallo en Mad Max a los 93 años

De acuerdo con información oficial, el magnate perdió la vida el lunes 21 de julio en un exclusivo complejo de Sunny Isles Beach, Florida, Estados Unidos. Hasta el momento las autoridades continúan investigando la causa oficial de su deceso para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se sabe de la muerte de Yakir Levi?

De acuerdo con la información difundida, Yakir Levi falleció tras caer desde el piso 28 de un edificio del Acqualina Resort & Residences, sin embargo no se saben más detalles que responderíansobre lo que realmente pasó, si se trató de un accidente, un suicidio o si hubo otra u otras personas involucradas. De igual modo se sabe que al momento del incidente se reportó de inmediato los hechos por lo que equipos de emergencia acudieron al lugar, pero al arribar al sitio hallaron al empresario sin signos vitales por lo que fue declarado muerto en el sitio.

Finalmente, se sabe que los restos de Levi serán trasladados a Israel para recibir sepultura, mientras que en el país norteamericano seguirán las investigaciones. Mientras las redes del empresario se encuentran llenas de mensajes de despedida por parte de seguidores, amigos y colegas.

¿Quién era Yakir Levi?

El empresario y magnate Yakir Levi de 45 años era originario de Ramla, Israel y residía en Los Ángeles junto con su familia: su esposa y tres hijos y logró posicionar su nombre tras fundar la empresa 770 Water Damage & Restoration la cual es especializada en la recuperación de inmuebles dañados por inundaciones u otros desastres naturales.

Asimismo, su fama creció cuando formó parte del reality televisivo donde se seguía la vida de personas de origen israelí que buscaban cumplir el “sueño americano” , ahí compartió su historia de éxito como inmigrante y cómo se convirtió en el exitoso empresario que actualmente era.