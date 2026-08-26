Las películas más importantes de Tim Curry además de ESO, actor icónico que murió hoy, 26 de agosto

A solo un día de haberse reportado el fallecimiento de Dolly Parton, hace unos minutos este 26 de agosto se confirmó la muerte del inolvidable Tim Curry a los 80 años de edad. A continuación hacemos un repaso por algunas de sus películas y personajes más importantes e icónicos.

Las películas más importantes y personajes más icónicos de Tim Curry

A Tim Curry no le tocó solo uno, sino varios personajes de culto que han trascendido generaciones y se quedaron tatuados en la memoria de los cinéfilos de todas las edades. Para empezar podemos mencionar a Pennywise en la miniserie de los 90 que provocó miedo a bañarse a millones de niños. También está el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y el concierge Mr. Hector en Mi pobre angelito 2.