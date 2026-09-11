Muse PIERDE su nombre ante una IA: ¿qué está pasando y por qué está causando tanta crítica en redes sociales?

La banda británica de Muse se encuentra en el ojo del huracán, ya que recientemente META dio a conocer una nueva IA que tiene el mismo nombre, situación que generó el cambio de su título en redes sociales, haciendo que ahora aparezcan como @museband.

Aunque dicho cambio en realidad ocurrió desde Junio, fue apenas el martes 8 de septiembre cuando se dio a conocer la nueva inteligencia artificial. Situación que ha generado muchas críticas, ya que anteriormente la agrupación en sus canciones había hablado sobre el temor de la inteligencia, y ahora el nombre de la banda es relacionado a la IA.

¿Qué creó Mark Zuckerberg?

Mark Zuckerberg recordemos que es el creador de Facebook, una de las redes sociales más importante en el mundo, logrando su lanzamiento oficial en el 2004, marcando un momento clave en el internet.

Dentro de sus creaciones se destaca Meta, empresa matriz que cuenta con varias redes sociales, además de tener una importante infraestructura en la IA.

Su reciente proyecto es Muse, un asistente que es diseñado para que los usuarios puedan ejecutar diversas tareas y planificar. Se desconoce si Marck Zuckerberg y la agrupación tuvieron algún tipo de charla sobre el uso del nombre en redes sociales.

¿Qué canciones de Muse hablan sobre la tecnología?

Como ya lo mencionamos, Muse se ha destacado por hablar en alguna de sus canciones sobre las distopias tecnológicas, donde alertaba los peligros que se podían generar. Dentro de su catálogo musical podemos ver las siguientes opciones:



Algorithm: Los humanos pueden ser reemplazados por códigos.

The Dark Forest: Alienígenas se quedan escondidos por el temor a ser sometidos por otras civilizaciones.

Drones: Victimas de guerra tecnológica.

Siendo algunas de sus canciones famosos que hablar sobre estos universos donde la tecnología domina a la humanidad, situaciones que cada vez se hacen más frecuentes en la sociedad, donde trabajos hechos por humanos son desplazados por maquinas.