Rosalía reaparece a lado de Loli Bahía y desata rumores de un posible romance tras su crisis de salud

Tras días de preocupación por el estado de salud de la cantante española, Rosalía volvió a aparecer públicamente, sin embargo, lo que llamó la atención fue que lo hizo a lado de la modelo Loli Bahía. A través de redes sociales se han viralizado las imágenes de las celebridades en el aeropuerto de Milán tomadas de la mano, lo que encendió rápidamente los rumores de una posible relación sentimental.

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Las imágenes aparecen justo después del incidente médico que obligó a Rosalía a cancelar parte de su show en Italia, por lo que aparentemente, la cantante estaría tratando de ocultar su identidad con unos lentes oscuros y un pañuelo para cubrir parte de su rostro.

Esta no sería la primera vez que se les vea juntas, pues en los últimos meses han sido captadas en diversas ocasiones como en París y Río de Janeiro, lo que ha levantado aún más las versiones de un supuesto romance, sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado dichas especulaciones.

¿Quién es Loli Bahía, la modelo que ha sido vista con Rosalía?

Dolores Bahpia Roubille, mejor conocida como Loli Bahía es una modelo y actriz francesa de 23 años considerada una de las figuras más destacadas de la moda internacional en los últimos años.

La fama de la modelo llegó tras ganar el concurso de modelaje Egeri Tour y debutar en 2020 con Louis Vuitton, lo que la llevó a participar en pasarelas de lujo como Chanel, Prada, Versace, Saint Laurent y Valentino.

Asimismo, la originaria de Lyon ha destacado por incursionar en la actuación y la música, disciplinas que estudió en el Conservatorio de su lugar de origen.

¿Por qué Rosalía canceló su concierto en Italia?

En los últimos días Rosalía acaparó los titulares luego de que diera a conocer en pleno show que cancelaría su presentación que estaba realizando en Milán debido a que sufrió una intoxicación alimentaria.

De acuerdo con la propia artista, intentó continuar pero su estado físico se deterioró rápidamente, lo que la obligó a retirarse lo que provocó alarmas entre el público que acudió a verla como parte de su gira LUX Tour.