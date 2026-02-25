Selena Gómez disfruta del sol en México: así fueron sus vacaciones en Los Cabos junto a Nina Dobrev

Luego de haber celebrado su despedida de soltera en nuestro país, Selena Gomez decidió regresar a México para unas relajantes vacaciones junto a su amiga Nina Dobrev, en Los Cabos. Las celebridades fueron captadas por los paparazzis y en las fotos vemos a la cantante pasando un relajante momento frente al mar, confirmando que eligió nuevamente las playas mexicanas para desconectarse tras meses de intensa actividad profesional y mediática.

Selena Gomez y su escapada a Los Cabos

Las fotos de Selena Gomez son envidiables, pues se le fotografió completamente relajada tomando el sol frente a un exclusivo resort, luciendo un monokini rosa con blanco, un sombrero de ala ancha y gafas oscuras para protegerse del clima. Algo que sorprendió a muchos es que el viaje no lo realizó junto a su esposo Benny Blanco; de hecho, la cantante viajó solo con amigas, en el que juntas buscaron descanso, playa y tiempo personal. Esto no significa que Benny y Selena tengan problemas en su relación; de hecho, la celebridad portó su anillo de bodas con orgullo durante el viaje.

Selena Gomez is so beautiful 🩷 pic.twitter.com/kWFejnNVAt — Selena Gomez Worldwide | Fan Account (@WorldwideSelG) February 25, 2026

México, el destino favorito de Selena

Esta no es la primera vez que la artista es captada disfrutando de un merecido descanso en Los Cabos. De hecho, en menos de un año ha regresado en varias ocasiones, incluyendo la vez que fue captada celebrando su despedida de soltera. Esta es una buena noticia para el turismo mexicano, pues reafirma que México es uno de los destinos turísticos favoritos de las celebridades de Hollywood.

La crisis mediática por la que atravesó Selena Gomez

Su boda privada con Benny Blanco se celebró en agosto del año pasado y, aunque fue un evento muy discreto, generó mucha conversación en redes sociales, especialmente por su expareja Justin Bieber. Y es que las redes sociales se llenaron de diferentes interpretaciones de algunos fans sobre algunas publicaciones que realizó el cantante.

Sin embargo, es muy probable que la cantante solo esté en búsqueda de algo más simple: descanso, amistad y bienestar personal.