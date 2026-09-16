Stray Kids conmueve tras muerte de fan de 16 años y envia flores y una carta a su familia: : “Nunca olvidaremos que amabas nuestras actuaciones”

Luego de confirmarse la muerte de una STAY de 16 años que acudió al Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, el pasado 14 de septiembre para disfrutar del concierto de STRAY KIDS, la agrupación surcoreana conmocionó al recordar a Delfina en su segundo concierto y mandar sus condolencias a la familia a través de una carta y una corona de flores.

La joven perdió la vida previo al concierto mientras se disponía a ingresar al recinto aparentemente por un paro cardiorrespiratorio, esta noticias que inmediatamente se viralizó golpeó especialmente a los seguidores del grupo, pero también llegó hasta los propios integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. quienes decidieron dedicarle un momento especial durante su presentación.

¿Cómo fue la reacción de Stray Kids ante la muerte de Delfina?

Durante el segundo concierto que ofreció la agrupación de Kpop en Argentina proyectaron en las pantallas del lugar un emotivo mensaje para recordar a la adolescente Delfina y pidió guardar un minuto de silencio en su memoria.

“Nos entristeció profundamente saber que un fan del festival Straycity murió trágicamente después de experimentar una emergencia médica repentina antes de entrar”, se leía en el mensaje y aprovecharon para extender sus palabras para que llegaran a los amigos y familiares.

Sin embargo, lo que también ha sorprendido es que el homenaje no solo quedó arriba del escenario, ya que los integrantes hicieron llegar a los familiares de la joven una corna de flores y una carta llena de palabras llenas de amor la cual fue firmada por todos los integrantes.

De acuerdo con el mensaje difundió, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N expresaron el dolor que les provocó enterarse de lo ocurrido y recordaron el cariño que Delfina sentía por su música.

“Nunca olvidaremos que amabas nuestra música y nuestras actuaciones y viniste para estar con nosotros, con la esperanza de conocernos”, escribieron.

#restinpeace #skz #care #kpopfyp ♬ original sound - soceleb @flixsh1ne I hope she rest in peace 🕊 🫶🏼, we made the right people famous.. skz really cares for STAYs and thats something that I love about stray kids. I feel bad for delfina's family and ones you cared for her even delfina herself.. she wanted to see her idols, she was only 16 || #fyp

¿Cómo reaccionó la mamá de la joven que perdió la vida en el concierto de STRAY KIDS?

Tras viralizarse la dolorosa noticia de la muerte de la joven y la acción que tuvo la agrupación, la madre de Delfina dio a conocer el gesto que tuvieron los intérpretes con su familia. A través de redes sociales la mujer publicó fotografías de la corona de flores y de la carta que recibió ahí mismo escribió un mensaje dirigido directamente a su hija.

“Mirá, mi amor, no pudiste verlos porque tu corazoncito no pudo soportar tanta felicidad… pero ellos se enteraron de vos y te enviaron este hermoso ramo de flores”, publicó la madre de Delfina.

¿Qué pasó realmente con Delfina antes del concierto?

De acuerdo con información difundida, Delfina acudió junto con su cuñada al Hipódromo la tarde del 14 de septiembre, sin embargo, cerca de las 19:00 horas la joven se desvaneció por lo que recobió inmediatmanete asistencia médica y fue trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse” donde le realizaron maniobras de reanimación, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con reportes publicados posteriormente, los primeros resultados de la autopsia apuntaría a una muerte natural asociada a una insuficiencia cardíaca no traumática. Sin embargo, se tomaron muestras para estudios complementarios y la investigación judicial continúa, por lo que los resultados preliminares no deben confundirse con una conclusión médico-legal definitiva.