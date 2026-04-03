Sobrevivió a la cárcel: Tekashi 6ix9nie es puesto en libertad tras varios meses preso

Este viernes 03 de abril el rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine compartió un video en el que se le ha logrado ver saliendo de prisión tras varios meses de especulaciones y rumores sobre su muerte, pues este no habría entrado en buenos términos con algunas pandillas estadounidenses.

El rapero compartió a través de sus redes sociales un video en el que se le ve siendo recibido por su equipo de trabajo luego de haber estado recluido desde enero de este mismo año en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, lo que mantuvo a miles de fanáticos al tanto de su condena.

Tekashi 6ix9ine sale de prisión y lo celebra

Aunque esta condena fue originalmente de poco más de tres meses, el rapero de orígenes latinos ha celebrado su puesta en libertad de gran manera, pues en cuanto puso un pie fuera de prisión su equipo lo esperaba con uno de los lujosos collares lleno de colores y joyas que tanto le han caracterizado.

Como si fuera poco, el rapero lució una sonrisa de oreja a oreja y salió con algunas pertenencias, donde destacó una figura de Bob Esponja firmada por el mismo Nicolás Maduro, dejando ver un poco de las relaciones que formó mientras estuvo tras las rejas estas semanas.

¿Por qué estaba en la cárcel Tekashi 6ix9ine?

El rapero se ha envuelto en diversos pleitos legales que han empañado el ascenso de su carrera, pues había sido condenado a dos años de prisión luego de que se le relacionara con una pandilla conocida como “Nine Trey Gangsta Bloods”, donde se le acusó de porte ilegal de armas de fuego, participación en el crimen organizado, venta de narcóticos, intento de asesinato y violencia doméstica.

Daniel logró reducir su tiempo encerrado y fue puesto en prisión domiciliaria tras colaborar con la policía y delatar a la banda “Nine Trey Gangsta Bloods”, siendo un acto que marcaría tanto su carrera como vida personal, pues en seguida fue señalado como “soplón”.

El pasado 6 de enero de este año que Tekashi 6ix9ine se entregó de manera voluntaria para cumplir una condena de tres meses de prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York tras violar los términos de su libertad supervisada así como más cargos por posesión de drogas y agresión en incidentes previos.

