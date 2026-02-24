Fracasó con una película de Marvel, Steven Spielberg la buscó para trabajar juntos y ahora podría hacer historia en los Oscar 2026

Chloé Zhao ya hizo historia en los premios de la Academia, y en los Oscar 2026 podría crear su propio récord de triunfos. Sin embargo, la cineasta china hace apenas un par de años tuvo una importante crisis en su carrera y pensó que no volvería a tener éxito después de dirigir una de las películas menos queridas del Universo Cinematográfico de Marvel.

A continuación te contamos sobre la manera en que esta directora podría dejar su marca para siempre en Hollywood y la crisis que atravesó.

Chloé Zhao podría ser la primera mujer en ganar dos veces como Mejor Director en los Oscar

En casi 98 ediciones de los Oscar, solamente 3 mujeres han ganado el premio a Mejor Director: Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" (2010), Chloé Zhao por "Nomadland" (2021) y Jane Campion por "The Power of the Dog" (2022). En 2026, con "Hamnet", Zhao podría significar el cuarto triunfo para una mujer en la historia de la competencia sino sería la única en ganar dos veces dentro de esa categoría.

Actualmente se enfrenta en la categoría de Mejor Director con Josh Safdie ("Marty Supreme"), Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra"), Joachim Trier ("Sentimental Value") y Ryan Coogler ("Sinners"). Es la única mujer compitiendo, a diferencia del año en que ganó; en esa ocasión, Emerald Fennell también estaba en la terna con "Promising Young Woman".

Contando la categoría de Mejor Director, en los Oscar 2026 "Hamnet" tiene 8 nominaciones: las otras son Mejor Película, Mejor Actriz (Jessie Buckley), Mejor Guión Adaptado, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Casting.

La crisis de Chloé Zhao antes de dirigir "Hamnet"

Después de convertirse en la segunda mujer ganadora del Oscar como Mejor Director, su mayor proyecto fue "Eternals", del Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, es una de las películas más divisivas de aquella compañía; a una gran cantidad de fans no les gustó la manera en que Chloé Zhao presentó a la que pretendía ser la próxima gran franquicia de superhéroes.

Aunque "Eternals" no fue un completo fracaso en taquilla, sí se consideró públicamente una "decepción" para los números en taquilla que solía presentar Marvel. Se dice que su presupuesto fue de aproximadamente 276 millones de dólares, de acuerdo con Forbes; su ganancia global en taquilla fue de poco más de 402 millones de dólares, según Box Office Mojo.

Steven Spielberg y Chloé Zhao colaboraron juntos en "Hamnet"

Una de las figuras más prominentes e influyentes de la industria cinematográfica, Steven Spielberg, fue quien buscó a la directora para adaptar el libro de Maggie O'Farrell y dar vida a "Hamnet". "Había solo una cineasta en el mundo que podía contar la historia de Agnes y Will", dijo Spielberg sobre Chloé Zhao en los Golden Globes 2026, al recibir el premio de Mejor Película de Drama. También calificó a la cineasta como "excepcional".