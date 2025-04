Esto es todo lo que se reveló de Five Nights at Freddy’s 2 en el CinemaCon 2025

Tras meses de rumores y especulaciones, finalmente hay grandes noticias para los fanáticos de “Five Nights at Freddy’s”. Aunque ya tiene fecha de lanzamiento, aún no se han revelado muchos de los detalles. El anuncio lo dio Blumhouse Productions durante la CinemaCon 2025.

Todo lo que se sabe de “Five Nights at Freddys 2"

Por el momento, se desconoce si todos los miembros del elenco original de la primera película regresarán para la secuela. Lamentablemente, tampoco se sabe nada sobre la trama o si habrá nuevos actores. Lo que sí se sabe es quien estará en la cabeza del proyecto.

Si fuiste a ver la primera parte, la cual se estrenó durante el 2023, y te gustó, tenemos buenas noticias para ti. Según informaron The Hollywood Reporter y Collider, la película será nuevamente producida por Jason Blum, fundador y director de Blumhouse Productions. También revelaron que el creador volverá como productor ejecutivo, lo cual tranquiliza mucho a los fanáticos.

La directora Emma Tammi volverá a trabajar en esta secuela. Esto también fue una buena noticia para los seguidores de hueso colorado del juego, quienes amaron la película a diferencia de la crítica y el público en general.

Emma Tammi siempre mostró mucho interés en trabajar en una trilogía, lo que pone a muchos a pensar que eso podría ser una realidad; sin embargo, no se ha confirmado más. Por otro lado, Josh Hutcherson, quien dio vida al guardia de seguridad Mike Schmidt en el filme original, se mostró entusiasmado por volver para “Five Nights at Freddy’s 2"

¿Cuándo se estrena “Five Nights at Freddy’s 2"?

Durante la CinemaCon 2025 confirmaron que esta cinta estaría llegando a finales del 2025.

¿Te emociona el estreno de la secuela de “Five Nights at Freddy’s 2”?

