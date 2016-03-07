Códigos de Familia: aléjate de la Mala Sangre #PonleAl7 11:25 pm

Danny y Báez están a la cabeza en la investigación de un homicidio; sin embargo, uno de los dos se lleva una sorpresa cuando descubran quién puede estar implicado.

Mientras tanto, Frank aboga por uno de los mejores policías de Nueva York, un pastor alemán, que es acusado de brutalidad policial. ¿Será así?

Por su parte, Henry investiga a la exesposa de un compañero de policía, quien podría tener algo qué ver con el deceso.

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.