Esta es la millonaria cifra que podría cobrar Tom Holland por Spider-Man: Brand New Day

Tras el reciente estreno de Spider-Man: Brand New Day y el creciente éxito de Tom Holland, la comunidad digital se ha comenzado a cuestionar cuánto es lo que ganó el actor por su reciente aparición. Duda que busco responder: un reciente reporte, en el que se advierte que el joven Hombre Araña podría haber cobrado la increíble cifra de 100 millones de dólares.

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¿Cuánto ganó Tom Holland por Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por un reporte atribuido a The Wrap, Tom Holland tendría un sueldo base de 20 millones de dólares, además de ciertos bonos ligados a la taquilla. De ser completamente cierta esta información, el actor podría haber estado cobrando alrededor de 100 millones de dólares por su trabajo dentro del universo cinematográfico del Hombre Araña.

Esta increíble cifra representa, además, un increíble sueldo de los 250 mil dólares (4,266,395.00 pesos mexicanos al cambio del día de hoy) que habría cobrado por su debut como Spider-Man. Esto sin contar los múltiples eventos y contratos publicitarios que el actor ha comenzado a desempeñar tras su creciente éxito como actor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El impacto de Spider-Man: Brand New Day en cifras

Desde su estreno oficial, Spider-Man: Brand New Day, se ha logrado consolidar como un fenómeno tras recaudar poco más de 2,022 millones de dólares a nivel mundial en apenas 17 días, lo que le permitió colocarse como la séptima película más rápida en superar la barrera de los dos mil millones.

Spider-Man: Brand New Day, contó con un presupuesto de 225 millones y un debut global de $927 millones de dólares, lo que posicionó al filme como la película en solitario más taquillera de la historia,