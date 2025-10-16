CONFIRMADO: estas son las fechas de estreno de K-Pop Demon Hunters en cines de México
¡Por fin! Después de su estreno en plataformas de streaming, el fenómeno de K-Pop Demon Hunters estará llegando a cines de México por tiempo LIMITADO. Estas son las fechas.
El fenómeno de las HUNTRX y los Saja Boys ha cruzado las fronteras más inesperadas tanto a nivel industria del cine como el de la mismísima música, posicionándose en tops históricos dentro de Billboard, o rompiendo récords en su plataforma de estreno. Y con canciones que más de uno conoce, K-Pop Demon Hunters llegará a los cines en México con un estreno LIMITADO después de haber pasado por las salas de Estados Unidos.
Y por estreno limitado nos referimos a uno MUY limitado, pues solo estará en salas de México durante un solo fin de semana, el viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, además todo parece apuntar a que la versión que proyectarán en el cine es la versión sing along, por lo que podrás ser totalmente libre al cantar Golden o Soda Pop sin que nadie te juzgue o te pida silencio.
¿De qué trata K-Pop Demon Hunters?
¿Combatir demonios mientras suena una canción de k-pop? Eso podría sonar como una idea tal vez un poco descabellada, pero en pocas palabras es de lo que trata K-Pop Demon Hunters, película en donde conocemos a Rumi, Mira y Zoey, tres idols de k-pop quienes cumplen con otra faceta importante para el mundo: su canto ayuda a que los demonios que quieren apoderarse de la Tierra se mantengan a raya.
Pero uno de esos demonios tiene otro plan, y logra adentrarse en el mundo del k-pop con una boy band: los Saja Boys, quienes planean destruir el amor que tiene el público por las HUNTRX.
Este es el soundtrack de K-Pop Demon Hunters
1. TAKEDOWN – TWICE (Jeongyeon, Jihyo, Chaeyoung)
2. How It’s Done – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)
3. Soda Pop – Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, and samUIL Lee)
4. Golden – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)
5. Strategy – TWICE
6. TAKEDOWN – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)
7. Your Idol – Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, and samUIL Lee)
8. Free – Rumi and Jinu (EJAE and Andrew Choi)
9. What It Sounds Like – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)
10. Love Maybe – MeloMance
11. Path – Jokers
12. Score Suite – Marcelo Zarvos