¿Las Perdidas preparan colaboración con Ariana Grande y Cynthia Erivo? Este fue el anuncio que se dio por Wicked For Good

Como parte de los preparativos que existen alrededor de la campaña publicitaria de The Wicked: por siempre, Universal Studios realizará un gran evento en México el próximo 30 de octubre. Ante eso, de manera sorpresiva la cuenta de dicho estudio cinematográfico lanzó un video donde explícitamente Ariana Grande y Cynthia Erivo nombraron anfitrionas de la fiesta a Las Perdidas.

¿De qué trata el evento de The Wicked en México con Las Perdidas?

De manera bastante sorpresiva, la decisión del estudio para su publicidad en México eligió a estas influencers para ser sus anfitrionas en un evento especial para la promoción de la segunda cinta basada en el universo del Mago de Oz. Tras su primera parte estrenada en noviembre del 2024, esta segunda entrega está pactada a estrenarse el 21 de noviembre en salas de cine mexicanas.

En el video publicado por la cuenta de ‘X’ de Universal México, las dos grandes protagonistas hablan directamente de las creadoras de contenido, pidiendo ayuda para realizar la fiesta de Halloween en México. Dicha decisión ha causado mucho interés y revuelo para una franquicia que apostó fuerte al realizar algo tan típico de Estados Unidos (la fiesta de disfraces) pero en territorio mexicano.

¿Dónde sucederá el evento de Wicked junto con Las Perdidas?

Aunque se entiende que este evento será una especie de premiere, como las que realizan distintas empresas para promocionar su película a nivel mundial, están vendiendo este concepto como una fiesta. O al menos eso es lo que se indica por el momento, pues no hay mayores detalles de esta fiesta halloweenesca que no tiene lugar confirmado.

En ese sentido, las influencers ya habían soltado algo de información en horas previas, respecto de lo que sucedería. Por ello, ya comenzaron su campaña de invitación hacia más creadores de contenido y artistas del medio. Y es que el anuncio generó mucha expectativa y solamente faltaría esperar que el evento tome forma para confirmar invitados, hora y lugar de esta mega fiesta auspiciada por las mismísimas Ariana Grande y Cynthia Erivo.