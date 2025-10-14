Marvel Comics revela su ambicioso futuro: nueva era de los X-Men, Iron Man renovado y un épico crossover con Godzilla

Este es un buen momento para ser fanático de la cultura geek. Marvel Comics adelantó durante la New York Comic Con 2025 una nueva etapa para sus mutantes más queridos. Bajo el título Shadows of Tomorrow, los X-Men entran en una era posterior a Age of Revelation, situada 10 años en el futuro. En esta línea temporal, los mutantes deberán evitar una catástrofe global, aunque eso implique formar alianzas que alguna vez fueron impensables.

El futuro de los X-Men arranca con “Shadows of Tomorrow”

El arco, escrito por Jed MacKay con arte de Tony Daniel, comenzará en X-Men #23 (enero de 2026). Además, se expandirá con historias centradas en Cíclope, Pícara, Magic y Tormenta, y un nuevo título a cargo de Eve L. Ewing que debutará más adelante en 2026.

Enter the Shadows of Tomorrow, the next era of #MarvelComics' X-Men storytelling. pic.twitter.com/LNL381JOUW — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 10, 2025

Pero lo que se viene para los mutantes no es lo único que tiene a todos emocionados:

Queen in Black: el evento que unirá a Venom, Spider-Man y Carnage

Uno de los anuncios más comentados fue “Queen in Black”, el nuevo gran crossover que retomará el legado de Knull, dios de los simbiontes.

Tras la autoproclamación de Hela como la nueva Reina Negra, este evento conectará de la forma más épica posible las series de Venom, Carnage y Spider-Man. Todo comenzará con el one-shot Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral (febrero 2026), donde Peter Parker, M.J. Watson (Venom) y Eddie Brock volverán a cruzarse con consecuencias fatales.

Iron Man, Godzilla y el fin del Universo Ultimate

El 2026 será también el año del Iron Man #1, de Joshua Williamson y Carmen Carnero, con la nueva armadura Mark 75 y un villano inédito.

Por su parte, el kaijuu más popular y querido por el mundo, vuelve con su propio cómic Godzilla: Infinity Roar, de Gerry Duggan, que traerá de vuelta al Rey de los Monstruos al universo Marvel, enfrentando su furia cósmica con los héroes más poderosos de la Tierra.

Finalmente, Marvel confirmó el cierre del nuevo Universo Ultimate con Ultimate Endgame, miniserie que pondrá fin a la etapa de Miles Morales y compañía en abril de 2026.

