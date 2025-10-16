Pixar lanza el primer vistazo a Toy Story 5: Woody y Buzz vuelven juntos a vivir una nueva aventura

¡Es oficial! Pixar acaba de encender la nostalgia de los fans al presentar el primer vistazo de Toy Story 5. En las imágenes compartidas a traves del sitio web oficial del estudio, pudimos disfrutar de un vistazo de Woody y Buzz Lightyear, quienes ya se encuentran listos para una nueva misión, manteniendo intacto su diseño clásico que conquistó a millones de fans en los 90.

Crédito: Disney / Pixar

Woody y Buzz vuelven a escena en Toy Story 5

En una de las imágenes se reveló un detalle que muchos perciben como una pequeña pista. Buzz porta ahora una estrella en su traje espacial. Algunos creen que es el mismo emblema que Woody entregó a Jessie al final de Toy Story 4, mientras que otros piensan que es un detalle que colocó la pequeña Bonnie.

Crédito: Disney / Pixar

Una historia sobre amistad y el paso del tiempo

Según Pixar, todo está planeado para que Toy Story 5 llegue a los cines el próximo 19 de junio de 2026. La idea es retomar la historia casi siete años después de la última entrega.

La sinopsis oficial revela que los juguetes se enfrentarán a un nuevo tipo de rival: los dispositivos electrónicos, que absorben toda la atención de Bonnie. En una de las primeras imágenes, se ve a la niña mirando su tablet mientras los juguetes la observan preocupados, marcando el tono melancólico de la cinta.

Woody, quien había iniciado una nueva vida junto a Bo Peep, volverá al grupo cuando Jessie lo busque para enfrentar a Lily Pad, el nuevo juguete favorito de Bonnie y la villana de la historia.

El regreso del elenco original

La película está dirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris, habituales del estudio, y contará nuevamente con las voces de Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear), además de Joan Cusack (Jessie) y Ernie Hudson (Combat Carl).

Pixar promete que esta quinta entrega no solo traerá de vuelta la magia de la saga, sino que también explorará cómo la tecnología ha cambiado la forma en que los niños se relacionan con sus juguetes, abordando un tema tan actual como emotivo.

Una secuela que apela al corazón

Aunque muchos fans veían Toy Story 4 como el cierre perfecto, Toy Story 5 parece tener un propósito claro: hablar del valor de los vínculos que permanecen, incluso cuando el mundo cambia.

¿Qué esperas de esta nueva entrega de Toy Story?

