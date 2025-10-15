Andrew Garfield rompe el silencio: ¿volverá como Spider-Man en Avengers: Doomsday?

Si algo los fans del Hombre Araña no dejan morir es la ilusión de ver una vez más a Andrew Garfield portando el traje del superhéroe, ya sea para la cinta de “The amazing Spider-Man 3” o para el próximo lanzamiento de “Avengers:Doomsday”. Fue por eso que durante una entrevista con GQ, Andrew Garfield fue consultado directamente por un fan sobre si volverá a interpretar a Peter Parker en la esperada película de los Vengadores, la cual forma parte de la nueva saga del multiverso de Marvel. Su respuesta fue tan clara como sorpresiva: “No, rotundamente no.”

Andrew Garfield niega su regreso a Spider-Man (otra vez)

Sin embargo, y a pesar de la claridad de la respuesta del actor, los fans del intérprete no están tan convencidos. Y es que Garfield ya había negado en 2021 su participación en Spider-Man: No Way Home, solo para terminar apareciendo junto a Tobey Maguire y Tom Holland en una de las escenas más emocionantes de la historia del cine de superhéroes.

El legado de The Amazing Spider-Man

Andrew Garfield debutó como el arácnido en The Amazing Spider-Man (2012), una versión más emocional y moderna de Peter Parker. Su interpretación conectó con el público gracias a un tono más humano. Desafortunadamente, su secuela de 2014 no tuvo el éxito esperado, lo que llevó a que la tercera entrega fuera cancelada por el estudio. En palabras del propio Garfield, su personaje se quedó “sin cierre emocional”, lo cual fue bastante triste. Fue por eso que para el actor, volver en No Way Home le permitió “cerrar un ciclo y agradecer a los fans” que lo acompañaron durante esos años.

¿Podría volver en el multiverso de Marvel?

Aunque hoy lo niega, Garfield ha dejado la puerta entreabierta en entrevistas pasadas respecto al tema. “Volvería sin dudarlo si fuera lo correcto, si hubiera un concepto genial o algo único”, confesó tras No Way Home. Con el multiverso en plena expansión, los fanáticos no pierden la esperanza de verlo nuevamente balanceándose entre realidades, especialmente con proyectos como Avengers: Doomsday o futuras cintas del Spider-Verse.

Por ahora, el actor británico mantiene el misterio... ¿Crees que planee sorprendernos una vez más?

