Maratón nocturno de Tim Burton en la CDMX: fecha, lugar y películas que podrás ver

Prepárate porque el próximo 18 de octubre, los fanáticos del cine gótico y fantástico tienen una cita imperdible en la Ciudad de México. Se llevará a cabo el maratón nocturno dedicado al universo de Tim Burton, organizado por La Extraña Pizza, que promete una experiencia cinematográfica única.

Una noche con Tim Burton en el corazón del Centro Histórico

El evento se realizará en La Casa Franciscana, ubicada en Jesús María 42, Centro Histórico, un exconvento del siglo XVII que ha sido testigo de leyendas y sucesos paranormales, perfecta para los fans. Su arquitectura y atmósfera lo convierten en el escenario ideal para rendir homenaje al genio detrás de las icónicas cintas de Beetlejuice y El cadáver de la novia.

A partir de las 8:00 p.m., las puertas del recinto se cerrarán para dar paso a una velada que combinará terror, fantasía y nostalgia, sumergiendo a los asistentes en una experiencia que mezcla cine y ambientación temática.

Películas que se proyectarán

Durante la jornada nocturna se presentarán algunos de los títulos más representativos de la filmografía de Burton, incluyendo:



Beetlejuice

Batman

El cadáver de la novia

Cada proyección estará acompañada de elementos visuales inspirados en la estética gótica y el humor oscuro que caracteriza al director. Además, los asistentes podrán recorrer espacios ambientados en el universo de El Extraño Mundo de Jack, donde los personajes y escenarios cobrarán vida dentro del misterioso exconvento.

Costo y detalles del evento

Aquí te dejamos todos los detalles que debes conocer para poder vivir esta experiencia:



Entrada general: $200 pesos por persona

por persona Inicio: 8:00 p.m. (las puertas se cerrarán al comenzar el evento)

(las puertas Lugar: La Casa Franciscana , Jesús María 42, Centro Histórico, CDMX

, Jesús María 42, Centro Histórico, CDMX Incluye: vaso conmemorativo y bebida

La organización recomienda asistir con ropa cómoda y prepararse para pasar la noche completa, ya que las puertas se reabrirán hasta la mañana siguiente.

También te puede interesar: Los Caligaris, Gondwana, Estrambóticos, Liran’ Roll y más bandas en este concierto GRATIS: Festival Internacional Las Cuatro Casas